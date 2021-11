Black Friday 2021. Ruszyła strona Fake Friday, tropiąca wyprzedażowe ściemy

Słuchawki Apple AirPods Pro kosztowały w sklepie Media Markt 919 zł od czerwca do listopada 2021. Dziś są dostępne taniej o 280 zł, ale nie kosztują 639 zł tylko... 919 zł. Dlaczego? Media Markt podniósł ich cenę do 1199 zł, aby móc pochwalić się „przeceną”. Historyczne ceny można już śledzić na stronie FakeFriday.org, która co roku sprawdza przeceny na Black Friday.

Black Friday 2021. Słuchawki Apple w Media Markt droższe, aby można je było przecenić

Niestety podnoszenie cen przez sprzedawców przed Black Friday, aby następnie je opuścić, nie jest czymś niespotykanym. Czasem dzieje się to z etycznych powodów, bo niektóre produkty są dostępne na wyprzedażach w inne miesiące w roku, a na jesieni wracają do swoich oryginalnych cen. Czasem, tak jak w przypadku airpodsów i Media Marktu mamy do czynienia z próbą wytworzenia sztucznej przeceny.

Black Friday. Jak sprawdzić historyczne ceny

W śledzeniu tego, jak zmieniają się w czasie ceny produktów, pomaga kupującym kilka stron internetowych. Jedna to wspomniana Fake Friday, która działa w okresie wyprzedaży z okazji czarnego piątku pod koniec listopada. Przez cały rok działają natomiast porównywarki cenowe Ceneo i Skąpiec, które mają własne archiwum cen.

Na portalu Ceneo, aby skorzystać, z tej funkcji należy założyć darmowe konto. Tam też możemy zobaczyć, że cena słuchawek Apple AirPods Pro, które w Media Markcie są przecenione z 1199 zł, nigdy nie kosztowały więcej niż 919 zł, a czasem nawet można było znaleźć je na promocji za ok. 200 zł mniej.

Black Friday i poprzedzający go Black Week są okazją na znalezienie tańszych produktów, są jednak też okresem, gdy sklepy chcą maksymalnie wykorzystać tzw. szał zakupów. W tym celu mogą stosować nieczyste zagrania, jak to ze słuchawkami Apple. Warto znać narzędzia, które pozwolą nam uniknąć takich „promocji”.

