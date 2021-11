Smartwatch dla każdego na Vobis.pl. Od sportu i praktyki, po szyk i elegancję

Obecnie smartwatche noszą już prawie wszyscy. Od biznesmenów i pracowników biurowych, po pracowników sklepów i dzieci. Nie jest to już gadżet tylko dla sportowców. Ze względu na dużą liczbę funkcji, każdy będzie miał z niego pożytek.

Smartwatche na Vobis.pl. Sportowy wygląd, czy klasyczna elegancja? Decyzja należy do ciebie

Jeżeli nie jesteś jeszcze pewien, czy smartwatch to gadżet dla ciebie i nie chcesz przepłacać, idealnym rozwiązaniem dla ciebie będzie smart band. Ciekawą propozycją jest Garett Electronics opaska sportowa FIT20 GPS dostępna m.in. w kolorze czerwonym. FIT 20 to idealne rozwiązanie dla osób aktywnych, które nie chcą afiszować się z dużym smartwatchem na ręku. Opaska sprawdzi się w każdych warunkach – niestraszna jej woda i kurz, dzięki czemu spokojnie możesz zabrać ją na jogging po plaży lub na basen. Monitoruj swoją aktywność, aby uzyskiwać lepsze rezultaty.

Ciekawym rozwiązaniem dla pań będzie Garett Electronics Smartwatch Women Sara w kolorze czarnym. Ten model zagwarantuje wszystkie funkcje smartwatcha (wodoodporność, odporność na pyły, GPS, opcje treningu), a do tego dzięki eleganckiej bransolecie będzie idealnie pasował do każdej stylizacji. A wszystko to za 399 zł.

