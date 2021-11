Lidl z ofertą na Cyber Monday 2021. Kolejne wyprzedaże już od poniedziałku

To już pewne, Lidl wydłuża wyprzedaże o kolejne dni. Już w poniedziałek 29 listopada w atrakcyjnych cenach będzie można kupić m.in. sprzęt do warsztatu, a wszystko to w ramach kolejnej akcji, tym razem związanej z Cyber Monday 2021. W sprzedaży pojawią się pierwsze dekoracje na Boże Narodzenie.

Grudzień za pasem, a Lidl już przygotowuje ofertę świąteczną. Po słodyczach, do sprzedaży trafia pierwsze bombki i ozdoby na Boże Narodzenie. Na co warto zwrócić uwagę? Wybraliśmy kilka najciekawszych ofert. Cyber Monday 2021 w Lidlu. Te promocje będą obowiązywać już od poniedziałku Lidl nie planuje zakończyć wyprzedaży z nadejściem Czarnego Piątku. Wręcz przeciwnie. Już od poniedziałku do sklepów trafi kolejna seria produktów w mocno obniżonych cenach. Tym razem promocje będą związane z Cyber Monday. Tylko w poniedziałek 29 listopada będzie można skorzystać z 50 proc. rabatu na drugi tańszy produkt z asortymentu artykułów warsztatowych marki Parkside. Do sprzedaży trafi m.in. akumulatorowy wkrętak z wymiennymi bitami, który dostaniemy za 79,90 zł. Na sklepowych półkach znajdziemy również akumulatorową precyzyjną wiertarko-szlifierkę, której cena to 99 zł. Do wiertarko-szlifierki dołączono aż 44 nasadki i 5 tulei zaciskowych. Lidl przygotował również ofertę na Cyber Monday 2021 w sklepach online. W 2021 roku Cyber Monday przypada w poniedziałek 29 listopada. Z tek okazji wszystkie osoby, które zrobią zakupy na lidl-sklep.pl i podadzą kod “CYBERMONDAY” będą mogły skorzystać z darmowej dostawy. A jeżeli chcecie skorzystać z wyprzedaży w ramach Black Friday, katalog z promocjami znajdziecie klikając tutaj, lub wchodząc na stronę Lidl.pl. Lidl z ofertą na Boże Narodzenie Zgodnie z najnowszym katalogiem, już w poniedziałek do sklepów Lidl trafią pierwsze ozdoby na Boże Narodzenie. Do kupienia będzie m.in. girlanda świetlna w cenie 34,99 zł lub 14,99 zł. Spragnieni świątecznego klimatu będą mogli zaopatrzyć się w szklane bombki, a nawet choinkę. Najtańsze sztuczne drzewko kupimy za 11,99 zł. Ponieważ drzewko warto ozdobić kolorowymi bombkami, to te najtańsze w Lidlu kupimy już za 9,99 zł, nieco większe szklane ozdoby będą kosztowały 16,99 zł, a największe bombki Lidl będzie sprzedawał w cenie 19,99 zł za 4 szt. Cały katalog Lidla z ofertami na Black Friday i Boże Narodzenie znajdziesz na stronie Lidl.pl lub klikając tutaj. Od czwartku w Lidlu obowiązuje również najnowsza gazetka z promocjami na produkty spożywcze i chemię gospodarczą. Znajdziesz ją klikając tutaj. Czytaj też:

