Black Friday 2021 w Media Expert. Laptopy dla każdego. Sprawdzamy najciekawsze promocje

Black Friday to święto wyprzedaży wywodzące się z USA. W ten jeden dzień w roku Amerykanie mogą korzystać z nawet kilkudziesięcioprocentowych rabatów na elektronikę, odzież i wiele innych produktów.

W Polsce nie mamy co liczyć na tak wielkie rabaty, ale mimo tego warto przeglądać oferty, aby wyłapać promocyjne perełki. Sprawdziliśmy, jakie laptopy w obniżonych cenach z okazji Black Friday 2021 oferuje Media Expert.

Black Friday 2021 w Media Expert. Laptopy na każdą kieszeń

Media Expert nie ograniczyło się w tym roku do zorganizowania wyprzedaży tylko w jeden dzień. Z atrakcyjnych promocji można korzystać już od początku listopada, a o kilku z nich pisaliśmy tutaj.

Tym razem z okazji Czarnego Piątku przyjrzeliśmy się ofertom na laptopy. Jeżeli szukasz sprzętu do codziennego użytku, do korzystania z internetu i brania udziału w zdalnych lekcjach, ciekawą i tanią propozycją wartą uwagi będzie laptop LENOVO IdeaPad 5 14IIL05 14" i5. Laptop napędza szybki procesor Intel Core i5-1035G1, a za szybkie ładowanie się aplikacji odpowiada 8 GB pamięci ram i dysk SSD o pojemności 1000 GB. Laptop ten sprawdzi się również w mniej wymagających grach. Wszystko to można mieć za mniej niż 3 tys. zł. Więcej szczegółów na temat tego modelu znajdziesz klikając tutaj.

Jeżeli szukasz wygodnego i lekkiego sprzętu idealnego do pracy, to zwróć uwagę na Laptop DELL Latitude 3410 14" i5-10210U 8GB SSD 256GB Windows 10. Ten 14-calowy laptop waży 1,6 kg. Za szybkość jego działania odpowiada procesor Intel Core i5-10210U, posiadający 4 rdzenie. Dodatkowo laptop posiada 256 GB pamięci wewnętrznej na dysku SSD i 8 GB pamięci RAM. Laptop ten można kupić teraz 500 zł taniej, ale trzeba się śpieszyć, ponieważ w magazynie zostało już tylko kilka sztuk.

Gracze powinni uważnie przyjrzeć się laptopowi ASUS Tuf Gaming F17 FX706HCB 17.3" IPS 144Hz i5-11400H 16GB SSD 512GB GeForce RTX3050 Windows 10 Home. Oprócz procesora Intel Core i5-11400H ogromną zaletą tego modelu jest aż 16 GB pamięci RAM, która zapewni nam wysoki komfort pracy. Laptop wyposażono w kartę graficzną GeForce RTX3050, która zapewni wysoką jakość obrazu. Laptop ten może przypaść do gustu również fotografom pracującym nad obróbką zdjęć. Za ten model trzeba zapłacić 4 999 zł.

Inne laptopy, na które warto zwrócić uwagę podczas Black Friday 2021 w Media Expert:

