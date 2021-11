Black Friday 2021. Nie daj się oszukać i sprawdź ceny produktów na Ceneo.pl

Black Friday to idealna okazja do „złowienia wyprzedażowych perełek”, ale czasami również pułapka. Dlatego, zanim dokonasz zakupu, upewnij się, czy dana oferta jest na pewno najtańsza na rynku. Zrobisz to m.in. dzięki Ceneo.pl.

Black Friday rozpoczął się na dobre. To właśnie dziś miliony osób na całym świecie ruszą do sklepów, aby spróbować znaleźć najlepsze okazje. Przy tej okazji, przed zakupem warto sprawdzić, jak cena danego produktu wyglądała w przeszłości, a także, czy inny sklep nie oferuje jej w niższej cenie. Nie daj się oszukać w Black Friday 2021. Ceneo.pl pozwoli sprawdzić ceny Ceneo.pl to popularna porównywarka cen, która pozwala monitorować sytuację na rynku. Po założeniu darmowego konta i zalogowaniu do systemu będziemy mogli sprawdzić, jak wyglądała cena danego produktu w przeszłości, bo może się okazać, że np. interesujący nas przedmiot już kiedyś kosztował mniej niż podczas Black Friday. Osoby, które nie chcą zakładać konta na Ceneo.pl, będą mogły skorzystać z innej przydatnej funkcji. Wybierając interesujący nas produkt, będziemy mogli sprawdzić, ile trzeba za niego zapłacić w różnych sklepach. W ten sposób uda nam się uniknąć fałszywych promocji. Dzięki analizowaniu cen danego produktu w różnych cenach można naprawdę sporo oszczędzić. Na przykład kupując Telewizor LG OLED55C11LB DVB-T2 bardzo szybko zauważymy, że w sklepach Media Markt i Neonet zapłacimy za niego 4999 zł. W RTV Euro AGD i Media Expert za dokładnie ten sam model trzeba zapłacić 300 zł więcej. Innym przykładem jest soniczna szczoteczka do zębów PHILIPS Sonicare Prestige SenseIQ Seria 9900 HX9992/12. Najtaniej kupimy ją w sklepach Electro.pl i Avans, gdzie trzeba za nią zapłacić 1 339 zł. W Media Expert, czy też Media Markt trzeba za nią zapłacić 60 zł więcej. Prawie 1500 zł możemy zaoszczędzić kupując fioletowy telefon Samsung Galaxy S21 5G SM-G991 8/128GB w sklepie Electro.pl zamiast na Morele.net. W pierwszym z tych sklepów telefon ten można nabyć za 2 849 zł. Z kolei Morele.net oferują go w cenie 4 347,99 zł. Czytaj też:

