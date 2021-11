Black Friday 2021. Oblężenie Częstochowy, czy pustynne pustki? Relacja prosto z galerii handlowych

Black Friday – święto wielkich wyprzedaży wywodzące się z USA. W Polsce z ironią nazywane „Fake Friday” (ang. oszukany piątek), bo o rabatach na miarę tych amerykańskich możemy jedynie pomarzyć.

Mimo to część galerii handlowych zatętniła dziś życiem, a sklepowymi alejkami przechadzały się osoby objuczone niczym handlowe karawany. Odwiedziłam jednak galerię, w której poczułam się prawie jak Nejman broniący Jasnej Góry (o zgrozo nawet kolor kurtki się zgadzał), ale zacznijmy od początku.

Misja Black Friday 2021. Start w samo południe

Od kilku tygodni na łamach Wprostu dzielnie analizowaliśmy najciekawsze promocje związane z Black Friday, więc kiedy w samo południe ruszałam na podbój galerii handlowych, całkiem nieźle wiedziałam, czego się spodziewać. Mimo to docierając do jednej z galerii handlowych w centrum Warszawy na chwilę przed godziną 13, nie spodziewałam się zobaczyć tam takich tłumów.

Kolejni klienci pokazywali się z każdej strony. Tłoczno było na schodach i najpopularniejszych sieciówkach odzieżowych. Wiele osób zmierzało w kierunku Media Markt w poszukiwaniu najciekawszych promocji na elektronikę. Ja sklep ten ominęłam, szerokim łukiem. Nowy obiekty kupiłam rano online, więc ominęło mnie stanie w długich kolejkach.

Z każdą minutą, którą spędzałam na zakupach wprost proporcjonalnie rosły dwie rzeczy – liczba klientów i moja irytacja. Wychodząc na zakupy dość wcześnie sądziłam, że w galerii będzie w miarę spokojnie. Pomyliłam się i to znacznie, bo długie kolejki tworzyły się nawet w strefie gastronomicznej.

Moja frustracja miała związek nie z ludźmi a ofertą sklepów. Kiedy jest się kobietą, która rozmiar 36 po raz ostatni nosiła w podstawówce, bo później równie szybko rosła wzwyż co wszerz, można zapomnieć o skorzystaniu z największych promocji. Choć z biegiem lat się do tego przyzwyczaiłam, to czasem złośliwy chochlik daje o sobie znać.

Muszę też przyznać, że same promocje zdecydowanie bardziej przypominały „Fake Friday” niż Black Friday. Znaczna część sklepów po prostu informowała o akcji (nie podając wysokości rabatów na afiszach). Inne informowały z reguły o wyprzedaży sięgającej 20 proc. Sporadycznie można było dostrzec afisz głoszący -40 proc. na cały asortyment.

Czytaj też:

Black Friday 2021. Nie daj się oszukać i sprawdź ceny produktów na Ceneo.pl

Pierwsze śliwki robaczywki, czyli ruszam na zakupy dalej od centrum

Nie chcąc tracić czasu na bezsensowne chodzenie po sklepach, w których i tak nic nie znajdę, wyruszyłam do jednej z najnowszych galerii, ale usytuowanej z dala od centrum. I tu moje zaskoczenie po raz kolejny było dość duże. Na zegarku widniała godzina 15, a ja czułam się jak Najman podczas obrony Jasnej Góry. Sklepowymi alejkami przechadzało się niewielu klientów, a witryny informowały o dokładnie takich samych promocjach, co w galerii w centrum.

Szokiem było to, że komitet kolejkowy, który zawsze ustawia się przy wejściu do sklepów Primark, dziś wziął wolne i do środka można było wejść ot tak, po prostu, jak do każdego innego sklepu. Czekać nie trzeba było nawet na wejście do przymierzalni. Nie zawiodła za to liczba klientów TK Maxx. Tu jak zawsze na wejście przed sklepem czekało przynajmniej kilka osób.

Po kilku godzinach przedzierania się przez sklepowe półki, galerię opuszczam na tarczy, bo zakupy okazały się jednak udane, ale ciekawość bierze górę i ruszam do trzeciej galerii handlowej. Tym razem zlokalizowanej na Pradze Południe. Do celu dotarłam o godzinie 18 i nie miałam wątpliwości – warszawiacy skończyli pracę i tłumnie ruszyli na zakupy. Powitały mnie zatłoczone alejki i długie kolejki do kasy. Dlatego byłam zadowolona, że poszukiwanie promocji jest już za mną.

Zamiast przedzierać się między klientami w sklepach, udałam się do strefy gastronomicznej. 6 godzin zakupów, 3 galerie handlowe i 11 tys. zrobionych kroków. Czy było warto? Tak i nie. Zakupy były zdecydowanie udane, ale wszystkie rzeczy, które kupiłam, nie były objęte rabatami związanymi z Black Friday.

Rozstrzygając odwieczny spór między żartownisiami od „Fake Friday” i Black Friday, zajmę stanowisko wyważone. W sklepach można znaleźć ciekawe rabaty, ale o zakupach rodem z USA jeszcze przez lata będziemy mogli tylko pomarzyć.

Czytaj też:

Black Friday w Polsce. Dlaczego jest tak słabo, a w tym roku będzie jeszcze gorzej