Niedziela handlowa w sklepach Lidl – sprawdź godziny otwarcia sklepów 28 listopada

Odkąd w życie weszła ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta, z roku na rok mamy coraz mniej okazji do zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia. Na 2021 rok przewidziano tylko 7 niedziela handlowych, a 28 listopada nie jest jedną z nich. Mimo to uda nam się jutro zrobić zakupy. Wybrane sklepy otworzy m.in. sieć Lidl.

Lidl – godziny otwarcia sklepów w niedzielę

Lidl jest jedną z sieci sklepów, które od kilku miesięcy otwierają wybrane sklepy w każdą niedzielę. Dzieje się tak dzięki nawiązaniu współpracy z dostawcą usług pocztowej.

Jak sprawdzić, czy twój sklep Lidl jest otwarty w niedzielę 28 listopada i jakie są jego godziny otwarcia? Wbrew pozorom jest to bardzo proste. Wystarczy, że wejdziesz na stronę Lidl.pl (zrobisz to klikając tutaj), a następnie na samej górze strony klikniesz zakładkę „Znajdź sklep”. Po tym, jak otworzy się nowe okno, wystarczy, że w polu wyszukiwania wpiszesz nazwę miejscowości lub jej kod pocztowy i wybierzesz interesujący cię sklep, klikając odpowiednie miejsce na mapce. Wówczas znajdziesz dokładne godziny otwarcia tego sklepu, a także informację, czy działa on w każdą niedzielę.

Lidl. Z tych promocji skorzystasz tylko dziś

Jeśli nie chcesz czekać ze zrobieniem zakupów aż do niedzieli, to już dziś możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów. Tylko w sobotę 27 listopada taniej kupisz np. Pilos Masło ekstra. Jeżeli kupisz dwie kostki, trzecią dostaniesz gratis. Aby skorzystać z tej promocji, trzeba zrobić zakupy za minimum 49 zł. Szczegóły promocji dostępne pod tym linkiem. W sklepach otwartych w niedzielę promocja będzie dostępna również 28 listopada.

W mocno obniżonej cenie w sobotę można kupić również schab wieprzowy bez kości. Za kilogram zapłacimy dziś (a w wybranych sklepach również w niedzielę) tylko 8,99 zł. Więcej szczegółów dotyczących tej promocji znajdziesz tutaj.

Przypominamy również, że już od poniedziałku w sklepach Lidl ruszają wyprzedaże związane z Cyber Monday. Katalog zawierający listę najnowszych promocji znajdziesz na Lidl.pl, a także klikając tutaj.

