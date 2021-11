Electro.pl z ofertą na roboty sprzątające. Można sporo oszczędzić

Praca pochłania coraz więcej czasu, a „koty” z kurzu unoszą się po kontach? Jeżeli zmagasz się z tymi problemami, to rozwiązaniem może być zakup robota sprzątającego. A ten wcale nie musi kosztować kilka tysięcy złotych. Podstawowy sprzęt możemy mieć już za nieco ponad tysiąc złotych.

Electro.pl – przegląd promocji na roboty sprzątające

Robot sprzątający to rozwiązanie idealne dla osób zapracowanych. Kiedy ty jesteś w pracy, on dba, aby twoja podłoga była wolna od kurzu. Robot ten bywa również nieoceniony, kiedy w twoim domu mieszka zwierzak, który wszędzie zostawia kłęby sierści.

Wielu osobom może się wydawać, że zakup robota sprzątającego to duży wydatek, ale okazuje się, że podstawowe modele można dostać za nieco ponad tysiąc złotych. Właśnie w takiej cenie dostępny jest teraz IROBOT Roomba i3. Odkurzacz ten może pracować do 75 minut, a jego ładowanie trwa 120 minut. Nie musisz też pamiętać, aby odkładać go na ładowarkę. IROBOT Roomna i3 sam wróci do bazy. Posiada też programator, dzięki czemu możesz wygodnie zarządzać czasem jego pracy. Robot ten posiada też czujniki antykolizyjne, krawędzi, kurzu i uskoku podłoża, dzięki czemu dotrze w wiele miejsc, ale nie uszkodzi mebli.

Nieco droższym rozwiązaniem (ale nadal poniżej 2 tys. zł) może być zakup robota LENOVO T1 S Pro. Tym, co odróżnia go od wyżej wspomnianego Roomby i3 jest automatyczne opróżnianie pojemnika, a także funkcja mopowania i czujnik wykrywający zabrudzone miejsca. Robot od Lenovo może pracować przez 150 minut, a czas jego ładowania wynosi 300 minut. Więcej informacji wraz z aktualną promocją znajdziesz, klikając tutaj.

Inne roboty sprzątające, na które warto zwrócić uwagę to również:

