Niedziele handlowe grudzień 2021. Te sklepy będą otwarte 19 grudnia

Zakaz handlu daje się we znaki Polakom już od prawie czterech lat. Początkowo niedziela handlowa przypadała w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę tygodnia. Jednak z każdym kolejnym rokiem liczba niedziel handlowych była coraz mniejsza. Na 2021 rok zaplanowanych było już tylko 7 niedziel handlowych, a ostatnią z nich będzie ta przypadająca 19 grudnia.

Lista niedziel handlowych w 2021 roku:

31 stycznia 2021 r.,

28 marca 2021 r.,

25 kwietnia 2021 r.,

27 czerwca 2021 r.,

29 sierpnia 2021 r.,

12 grudnia 2021 r.,

19 grudnia 2021 r.

Niedziele handlowe grudzień 2021. Sklepy otwarte 19 grudnia

Ponieważ 19 grudnia jest niedzielą handlową, to bez trudu uda nam się zrobić dziś zakupy. Otwarte będą sklepy osiedlowe, markety spożywcze, a także miejsca rozrywki (poza klubami zamkniętymi z powodu obostrzeń) i galerie handlowe. W niedzielę 19 grudnia będą obowiązywały takie same zasady handlu, jak w sobotę, czy dzień powszedni.

Przypominamy jednak, że po niedzieli zakaz handlu będzie obowiązywał przez trzy kolejne dni. Zakupów w dużych sieciach handlowych i galeriach nie zrobimy na pewno 25 i 26 grudnia, ponieważ są to dwa z trzynastu dni wolnych od pracy objętych zakazem handlu.

Na utrudnienia w zrobieniu zakupów natkniemy się również w wigilię. Zgodnie z prawem 24 grudnia ostatni pracownik powinien opuścić sklep o godzinie 14. Oznacza to, że większość sklepów będzie czynna do ok. 13:30.

Niedziele handlowe 2022. Nadchodzą zmiany przepisów

W 2022 roku do łask mogą wrócić klasyczne niedziele handlowe. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta, która wejdzie w życie 1 lutego 2022 roku.

Nowe regulacje będą dotyczyły przede wszystkim nadawania statusu placówki pocztowej. Obecnie otrzymuje go każde miejsce, które oferuje możliwość nadawania i odbierania przesyłek. Właśnie dlatego w każdą niedzielę w 2021 roku otwierało się wiele marketów. Od lutego status placówki potowej otrzymają tylko te miejsca, które udowodnią, że minimum 40 proc. ich przychodów stanowią usługi pocztowe. Dla marketów będzie to nieosiągalna granica.

Na 2022 rok przewidzianych jest 7 niedziel handlowych. Przypadną one:

30 stycznia

10 kwietnia

24 kwietnia

26 czerwca

28 sierpnia

11 grudnia

18 grudnia

