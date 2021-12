Niedziele handlowe 2021/22. Kiedy najbliższa niedziela handlowa? Trochę poczekamy

Odkąd w życie weszła ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta z roku na rok mamy coraz mniej okazji do zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia. Początkowo niedziela handlowa przypadała w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę handlową. Na 2021 zaplanowano 7 niedziel handlowych. Tyle samo niedziel bez zakazu handlu przewidziano na 2022 rok.

Niedziele handlowe 2022. Zmiany w prawie. Niedziela handlowa znów długo wyczekiwana?

Zgodnie z kalendarzem niedziel handlowych, najbliższa okazja do zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia pojawi się dopiero 30 stycznia 2022 roku. To wtedy będzie miała miejsce pierwsza niedziela handlowa w 2022 roku.

Zaraz po niej dojdzie do zaostrzenia zakazu handlu. 1 lutego w życie wejdzie nowelizacja ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta. Najważniejsze zmiany prawa będą dotyczyły przyznawania statusu placówki pocztowej. Od lutego trzeba będzie udowodnić, że minimum 40 proc. przychodów punktu pochodzi z usług pocztowych, aby mógł on zostać uznany za placówkę pocztową. Dla marketów będzie to nieosiągalna granica, dlatego należy się spodziewać, że od lutego 2022 roku w niedzielę niehandlową nie zrobimy już zakupów w Biedronce, Lidlu, Carrefourze, Kauflandzie, czy innym markecie wielkopowierzchniowym.

Lista niedziel handlowych w 2022 roku:

30 stycznia

10 kwietnia

24 kwietnia

26 czerwca

28 sierpnia

11 grudnia

18 grudnia

Niedziela handlowa 2021. Gdzie zrobimy zakupy w Boże Narodzenie?

W najbliższych dniach wiele osób będzie chciało zrobić ostatnie przedświąteczne zakupy. Przypominamy, że lepiej nie czekać z nimi do ostatniej chwili. Zgodnie z prawem w wigilię (24 grudnia) zakaz handlu będzie obowiązywał od godziny 14. Oznacza to, że o tej porze sklep powinien opuścić ostatni pracownik, dlatego godziny otwarcia najpewniej będą nieco krótsze.

Na tym jednak nie koniec. Zakaz handlu będzie obowiązywał w sobotę 25 grudnia i niedzielę 26 grudnia. Oba te dni zgodnie z polskim prawem są dniami wolnymi od pracy objętymi zakazem handlu. Dlatego zakupy uda nam się wtedy zrobić w nielicznych placówkach.

Sklepy otwarte w Boże Narodzenie i drugi dzień świąt to m.in.:

lokale gastronomiczne

miejsca rozrywki

apteki

stacje paliw

sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Carrefour Express, Żabka

Przypominamy, że mimo iż sklepy te mogą pracować w dni świąteczne, nie oznacza, że ich właściciele zdecydują o ich otwarciu w Boże Narodzenie i 26 grudnia.

