Wigilia 2021 dniem wolnym od pracy? Które sklepy będą otwarte?

Wigilia Bożego Narodzenie to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu osób wierzących. Zgodnie z prawem nie jest to dzień wolny od pracy, ale wiele osób nie pójdzie do pracy 24 grudnia. Wszystko z powodu Bożego Narodzenia.

Wigilia 2021 dniem wolnym od pracy? Tak, ale nie dla wszystkich

Mimo iż wigilia nie jest dniem wolnym od pracy, to wiele osób nie pójdzie wtedy do pracy. 24 grudnia dla wielu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (lub innej umowy podlegającej pod kodeks pracy) będzie odbierało dzień wolny za Boże Narodzenie.

Przypominamy, że zgodnie z polskim prawem pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę. Dzień odbioru wyznacza pracodawca. W 2021 roku świętem wypadającym w sobotę jest Boże Narodzenie, dlatego wiele firm i urzędów zdecydowało, że dniem odbioru będzie wigilia.

Wigilia 2021. Sklepy otwarte 24 grudnia. Lidl, Biedronka, Carrefour i Kaufland czynne krócej

Wigilia jest wyjątkowym dniem. Ze względu na jej ważność, 24 grudnia jest częściowo objęty zakazem handlu. Do godziny 14 obowiązują takie same przepisy, jak w dzień powszedni. Po godzinie 14 obowiązuje już zakaz handlu, a czynne mogą być nieliczne placówki.

Ponieważ w wigilię o godzinie 14 sklep powinien opuścić ostatni pracownik, największe sieci handlowe zdecydowały, że ich sklepy zostaną zamknięte wcześniej. Lidl, Biedronka, Carrefour i Kaufland będą otwarte do godziny 13. Przypominamy, że w Boże Narodzenie i drugi dzień świąt będzie obowiązywał zakaz handlu, dlatego większe zakupy uda nam się zrobić dopiero w poniedziałek 27 grudnia.

Ze względu na krótsze godziny otwarcia w Wigilię, niektóre markety będą czynne dłużej przed świętami:

Biedronka – ponad 1700 sklepów czynnych do godziny 23:00

Lidl – wiele sklepów otwartych w godzinach 6-23

Carrefour – wybrane sklepy czynne do godziny 23

Kaufland – większość sklepów czynna w godzinach 6-24

Sklepy otwarte w Boże Narodzenie 2021 i drugi dzień świąt

To, że w Boże Narodzenie i drugi dzień świąt będzie obowiązywał zakaz handlu, nie oznacza, że nie uda nam się zrobić wtedy żadnych zakupów. Zgodnie z prawem w dni świąteczne otwarte mogą być:

lokale gastronomiczne

miejsca rozrywki

apteki

stacje paliw

sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Carrefour Express, Żabka

Przypominamy, że mimo iż sklepy te mogą pracować w dni świąteczne, nie oznacza, że właściciele zdecydują o ich otwarciu w Boże Narodzenie i 26 grudnia.

