Zerowy podatek VAT na żywność będzie kosztował państwo 1 mld zł miesięcznie

Polska złożyła wniosek do Unii Europejskiej o możliwość obniżenia podatku na żywność, który teraz wynosi 5 procent. Ma to być element tarczy antyinflacyjnej ogłoszonej przez premiera Mateusza Morawieckiego. Do tej pory nie było to możliwe, ale dzięki nowej unijnej dyrektywie VAT, która została przyjęta na ostatnim spotkaniu ministrów finansów UE, teraz to się zmieni.

UE daje zgodę na zerwy VAT na żywność

Od nowego roku rządy będą miały większą elastyczność w ustalaniu stawek podatku VAT. Nowa dyrektywa nie będzie narzucać minimalnej stawki VAT-u na produkty żywnościowe.

Według analityków Banku Pekao obniżenie podatku na żywność do zera na cały 2022 rok przełożyłoby się na zbicie średniej stopy inflacji o 1 punkt procentowy. Do budżetu państwa trafiłoby natomiast o jeden miliard złotych miesięcznie mniej.

230 mld zł bez podatku

Produkty objęte w tej chwili 5-procentowym podatkiem VAT stanowią 2/3 tzw. koszyka inflacyjnego, na który Polacy wydadzą w przyszłym roku łącznie 321 mld zł. Oznacza to, że 320 mld zł objęte by było zerowym podatkiem VAT. Wprowadzenie zerowego VAT-u na żywność będzie możliwe od lutego.

