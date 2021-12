Sylwester 2021 może nie być tak rozrywkowy jak przed pandemią, ale na zabawę pozwoli sobie najpewniej więcej osób niż przed rokiem. Jeżeli jeszcze planujesz ostatnie zakupy, lepiej zrób je wcześniej. Biedronka, Lidl, Kaufland, Carrefour i inne sieci 31 grudnia mają krótsze godziny otwarcia. Po 20 zakupy będzie można zrobić w nielicznych miejscach.

Sylwester 2021. Godziny otwarcia sklepów Biedronka, Lidl, Kaufland, Carrefour, Żabka

Przypomnijmy, że 31 grudnia nie jest dniem objętym zakazem handlu. Mimo to, największe sieci zamykają swoje sklepy zdecydowanie wcześniej, aby dać możliwość świętowania zakończenia roku swoim pracownikom.

Najdłuższe godziny otwarcia spośród dużych marketów mają Biedronka, Lidl i Auchan. W sklepach tych trzech marek zakupy w sylwestra 2021 uda nam się zrobić do godziny 19:00. Do godziny 19:00 w tym roku otwarte będą również markety polskiej sieci Dino.

Wiele sieci handlowych podjęło decyzję, na mocy której ich godziny otwarcia w sylwestra 2021 zostały skrócone do 18:00. Do tej godziny otwarte będą sklepy:

Aldi



Carrefour



Kaufland



Netto

Stokrotka

Sylwester 2021. Żabka czynna nawet do 23:00

Wyjątkami w kwestii otwarcia sklepów w sylwestra będą sklepy sieci Żabka. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, o godzinach otwarcia tych placówek decydują ich franczyzobiorcy. Dlatego każdy sklep może pracować w innych godzinach.

W minionych latach wiele sklepów sieci Żabka w sylwestra otwartych było do godziny 23:00. Podobnie może być również w tym roku.

Sklepy otwarte w Nowy Rok 2022?

W sylwestra 2021 lepiej zaplanować nieco większe zakupy, ponieważ w Nowy Rok zrobienie zakupów może być trudne. Zgodnie z prawem 1 stycznia jest jednym z 13 dni wolnych od pracy objętych zakazem handlu. Dlatego tego dnia zakupy uda nam się zrobić tylko w nielicznych placówkach.

Sklepy, które mogą być otwarte w Nowy Rok to m.in.:

lokale gastronomiczne

miejsca rozrywki

apteki

stacje paliw

sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Carrefour Express, Żabka

Niedziele handlowe styczeń 2022. Sklepy otwarte 2 stycznia

Nie najlepsze informacje mamy również dla tych, którzy planowali zrobić zakupy w niedzielę 2 stycznia. Zgodnie z kalendarzem niedziel handlowych na 2022 rok, pierwsza niedziela stycznia jest niedzielą niehandlową. Oznacza to, że tego dnia będzie obowiązywał zakaz handlu.

Z pomocą zapominalskim przyjdą jednak największe markety, które korzystając z furtki w prawie, mogą otwierać sklepy w każdą niedzielę. Robią to, ponieważ dzięki współpracy z dostawcami usług pocztowych, uruchomiły możliwość nadawania i odbierania paczek, a tym samym stały się placówkami pocztowymi.

Taka sytuacja nie potrwa jednak już długo. 1 lutego 2022 roku w życie wejdzie nowelizacja ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta. Na jej mocy zmienią się zasady przyznawania statusu placówki pocztowej. Od lutego, żeby go otrzymać, przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że minimum 40 proc. jego przychodów stanowią usługi pocztowe. Dla marketów będzie to nieosiągalna granica, dlatego najprawdopodobniej od lutego będą one zamknięte w niedziele niehandlowe.

Na 2022 rok przewidziano 7 niedziel handlowych. Będą one miały miejsce:

30 stycznia

10 kwietnia

24 kwietnia

26 czerwca

28 sierpnia

11 grudnia

18 grudnia

