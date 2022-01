Niedziele handlowe 2022. Od lutego czeka nas rewolucja

Odkąd w 2018 roku weszła w życie ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta, z roku na rok mamy coraz mniej okazji do zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia. Na 2022 zaplanowanych jest tylko 7 niedziel handlowych. Dodatkowo już w lutym wejdą w życie zapisy nowelizacji ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta, które dodatkowo zaostrzą obowiązujące dotychczas przepisy.

Niedziele handlowe 2022. Koniec z placówkami pocztowymi w marketach

Największa zmiana, która wejdzie w życie w lutym 2022 roku, będzie dotyczyła placówek pocztowych. Zgodnie z obecnymi przepisami, wystarczy, że sklep umożliwia klientom nadawanie i odbieranie paczek, żeby można było go uznać za placówkę pocztową. Właśnie z tego wyjątku w zakazie handlu skorzystały sieci marketów, które od kilku miesięcy otwierały swoje sklepy w każdą niedzielę.

Od lutego nie będzie to już takie proste. Aby otrzymać status placówki pocztowej, przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że minimum 40 proc. jego przychodów stanowią usługi pocztowe. Nie trudno więc się domyślić, że dla sieci marketów spełnienie tego warunku będzie niemożliwe.

Niedziele handlowe 2022. Wolontariat u rodziny i kolejne zmiany

Na statusie placówki pocztowej lista zmian w zakazie handlu się nie kończy. Od lutego na większą pomoc będą mogli liczyć przedsiębiorcy prowadzący niewielkie sklepy. Dotychczas, aby otworzyć sklep w niedzielę niehandlową, za kasą w sklepie musiał stać jego właściciel lub współwłaściciel.

Od lutego właściciele będą mogli korzystać z pomocy bliskich. Zgodnie z nowymi przepisami w niedziele niehandlowe przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków i dziadków.

Politycy wprowadzili jednak jeden ważny warunek w tej kwestii. Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z pomocy krewnych, ale nie będzie on mógł wypłacić im za to pensji. Nawet jeżeli członek rodziny na co dzień zatrudniony jest jako pracownik, w niedzielę będzie musiał pracować nieodpłatnie.

Pozostałe zmiany w zakazie handlu wchodzące w życie od 1 lutego 2022 roku:

zakaz handlu nie będzie obejmował sprzedawców ryb, ale tylko w przypadku sprzedaży w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych

zakaz handlu w okresie od 1 czerwca do 30 września nie będzie obowiązywał w sklepach z materiałami i narzędziami rolniczymi

w każdą niedzielę będą otwarte skupy produktów rolnych, a także mleka i runa leśnego

niektóre sklepy korzystające z możliwości pracy w niedzielę będą zobowiązane do prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu

Niedziela handlowa znów dniem wyczekiwanym?

W związku z wprowadzeniem licznych zmian w prawie, a także z powodu zamknięcia marketów w dni z zakazem handlu, niedziele handlowe prawdopodobnie znów stanął się dniami długo wyczekiwanymi. Niestety ponownie będzie ich niewiele. Na 2022 roku przewidzianych jest bowiem tylko 7 niedziel handlowych.

Lista niedziel handlowych na 2022 rok:

30 stycznia

10 kwietnia

24 kwietnia

26 czerwca

28 sierpnia

11 grudnia

18 grudnia

