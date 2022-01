Niedziele handlowe styczeń 2022. Sklepy otwarte 23 stycznia – lista. To niedziela handlowa?

Zakaz handlu już od kilku lat daje się we znaki milionom Polaków, a niebawem jego skutki będą odczuwalne jeszcze bardziej. Lista niedziel handlowych na 2022 rok jest bardzo krótka i niestety nie znajdziemy na niej niedzieli 23 stycznia.

Niedziele handlowe 2022 – sklepy otwarte 23 stycznia

23 stycznia będzie obowiązywał zakaz handlu, a większość lokali w galeriach handlowych pozostanie zamknięta. Na niedzielę handlową nie przyjdzie nam jednak długo czekać, ponieważ zgodnie z obowiązującym terminarzem będzie ona miała miejsce już za tydzień – 30 stycznia.

Mimo iż jutro będzie obowiązywał zakaz handlu, to bez trudu uda nam się zrobić zakupy. Tradycyjnie otwarte będą lokale gastronomiczne i niewielkie sklepy. Nic nie zmieni się również w kwestii otwarcia marketów. Placówki sieci Lidl, Biedronka, Kaufland, Topaz i wielu innych, które uruchomiły możliwość nadawania i odbierania przesyłek, będą mogły być otwarte 23 stycznia. Jednak taki stan rzeczy nie potrwa już długo. Już za 2 tygodnie w życie wejdą nowe przepisy związane z zakazem handlu.

Niedziele handlowe 2022. Zmiany w zakazie handlu wymierzone w placówki pocztowe?

Na 2022 rok przewidziano 7 niedziel handlowych. Będą one miały miejsce 30 stycznia, 10 i 24 kwietnia, 26 czerwca, 28 sierpnia, 11 i 18 grudnia. Wszystkie pozostałe niedziele w 2022 roku będą niedzielami niehandlowymi objętymi zakazem handlu.

Liczba niedziel handlowych jest o tyle istotna, że już 1 lutego w życie wejdzie nowelizacja ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta. Jednym z jej głównych zapisów jest zmiana dotycząca kwestii przyznawania statusu placówki pocztowej.

Dotychczas, aby go uzyskać, wystarczyło umożliwić klientowi nadawanie i odbieranie przesyłek. Po nowelizacji, o uzyskanie statusu placówki pocztowej będzie o wiele trudniej, ponieważ przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że minimum 40 proc. jego przychodów stanowią usługi pocztowe. Dla marketów będzie to warunek nie do spełnienia.

Zmian w przepisach będzie oczywiście znacznie więcej. Nowe regulacje sprawią, że:

zakaz handlu nie będzie obejmował sprzedawców ryb, ale tylko w przypadku sprzedaży w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych

zakaz handlu w okresie od 1 czerwca do 30 września nie będzie obowiązywał w sklepach z materiałami i narzędziami rolniczymi

w każdą niedzielę będą otwarte skupy produktów rolnych, a także mleka i runa leśnego

niektóre sklepy korzystające z możliwości pracy w niedzielę będą zobowiązane do prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu

od 1 lutego właściciele sklepów będą mogli w niedziele niehandlowe skorzystać z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków i dziadków

Przypominamy również, że w niedziele niehandlowe zgodnie z obowiązującymi do końca stycznia przepisami otwarte mogą być:

lokale gastronomiczne

miejsca rozrywki

placówki pocztowe

markety na dworcach PKP

kwiaciarnie

apteki

stacje paliw

sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Carrefour Express, Żabka

