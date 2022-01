Primark otworzy kolejne sklepy. Zakupy zrobimy w 6 miastach

Primark miał wielu fanów w Polsce na długo przed otwarcie pierwszego sklepu w 2020 roku. Na najbliższe zakupy trzeba było wprawdzie jechać do Berlina, ale dla wielu Polaków wizyta w sklepie irlandzkiej sieci była naturalnym elementem podróży za granicę. O jego popularności decyduje cena: ubrania są bardzo tanie, więc nawet licealista, który ma do dyspozycji kilkudziesięcio złotowe kieszonkowe, jest w stanie dwa razy w miesiącu kupić sobie nową koszulkę czy jakieś dodatki. Ponadto na wieszakach nieustannie pojawiają się nowości, a to ważne w czasach, gdy klienci szybko nudzą się kolekcjami i oczekują nieustannych nowości.

Za niską ceną idzie jakość: ubrania z Primarka nie są, eufemistycznie mówiąc, uważane za takie, które przetrzymają niż kilka prań. Nie zniechęca to jednak klientów, czego dowodem są plany otwierania kolejnych sklepów. Obecnie działają w Warszawie i Poznaniu. Pod koniec tego roku ma zostać otwarty sklep w Bonarka City Centre w Krakowie, a w 2023 roku w Katowicach, Wrocławiu i Łodzi.

Primark bardziej zawalczy o amerykańskich klientów

– Wiemy, że mamy wielu fanów Primark w Polsce od momentu, kiedy otworzyliśmy sklep w Warszawie w 2020 r. i byliśmy zachwyceni reakcją klientów na otwarcie naszego sklepu w Poznaniu w zeszłym roku. Nowe umowy najmu stanowią ważne uzupełnienie naszego portfolio i cieszymy się, że będziemy mogli dalej się rozwijać i oferować unikalną ofertę Primark jeszcze większej liczbie klientów – powiedział Maciej Podwojski, Lead w Primark na Polskę, Słowenię oraz Czechy.

W ostatnim roku finansowym Primark otworzył na tych rynkach 15 salonów. W ubiegłym roku firma ogłosiła plany przyspieszenia jej tempa na rynku amerykańskim, bazując na wysokich obrotach i rosnącej świadomości marki, z zamiarem osiągnięcia poziomu około 60 sklepów w ciągu najbliższych pięciu lat. Primark zamierza również wzmocnić swoją obecność we Francji, Włoszech i na Półwyspie Iberyjskim, aby w ciągu pięciu lat zwiększyć łączną liczbę sklepów sieci do 530.

