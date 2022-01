Niedziele handlowe 2022. Dni dzielą nas od zmiany w przepisach. Zobacz, co się zmieni

Od kilku miesięcy zakaz handlu był niemalże mitem. Ponieważ wiele sieci marketów znalazło sposób na ominięcie przepisów, mogło działać w niedziele niehandlowe. Od 1 lutego będzie to jednak niemożliwe.

Niedziele handlowe 2022 na nowych zasadach

Biedronka, Lidl, Auchan, Carrefour i wiele innych sieci handlowych w 2021 roku nawiązało współpracę z dostawcami usług pocztowych. Dzięki temu wybrane sklepy wspomnianych sieci uruchomiły możliwość nadawania i odbierania przesyłek, tym samym stały się placówkami pocztowymi, a te mogą działać w każdą niedzielę.

Właśnie to masowe omijanie przepisów zmusiło polityków do podjęcia działań i wprowadzenia zmian w obowiązujących regulacjach. Od 1 lutego, aby uzyskać status placówki pocztowej, przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że minimum 40 proc. jego przychodów stanowią usługi pocztowe. Dla marketów będzie to nieosiągalna granica.

Niedziela handlowa wróci do łask? Zmian w przepisach będzie więcej

Nowelizacja ustawy będzie zawierała znacznie więcej zmian w przepisach. Niektóre będą korzystne dla przedsiębiorców. Od 1 lutego z pewnością zadowoleni będą właściciele niewielkich sklepów osiedlowych.

Dotychczas, aby otworzyć sklep w niedzielę, musieli oni osobiście stanąć za ladą. Od niedzieli 6 lutego włącznie, w niedziele niehandlowe będą oni mogli skorzystać z pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków i dziadków.

Zasada ta ma jednak jeden ważny warunek. Członkowie rodziny będą musieli pomagać bezpłatnie. Nawet jeżeli na co dzień są pracownikami danego sklepu, za pracę w niedzielę niehandlową nie będą mogli otrzymywać wynagrodzenia.

Pozostałe zmiany w prawie od 1 lutego:

zakaz handlu nie będzie obejmował sprzedawców ryb, ale tylko w przypadku sprzedaży w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych

zakaz handlu w okresie od 1 czerwca do 30 września nie będzie obowiązywał w sklepach z materiałami i narzędziami rolniczymi

w każdą niedzielę będą otwarte skupy produktów rolnych, a także mleka i runa leśnego

niektóre sklepy korzystające z możliwości pracy w niedzielę będą zobowiązane do prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu

Niedziele handlowe 2022. Kiedy sklepy będą otwarte?

Na 2022 rok przewidzianych jest 7 niedziel handlowych. Najbliższa z nich będzie miała miejsce 30 stycznia. Na kolejną przyjdzie nam zaczekać aż do 10 kwietnia.

Lista niedziel handlowych w 2022 roku:

30 stycznia

10 kwietnia

24 kwietnia

26 czerwca

28 sierpnia

11 grudnia

18 grudnia

