Biedronka i Lidl obniżają ceny tysięcy produktów. Zobacz, na czym oszczędzisz

Od 1 lutego w życie wchodzą kolejne zapisy tzw. tarczy antyinflacyjnej. W jej ramach podatek VAT na część produktów z segmentu żywność zostanie zmniejszony z 5 proc. do 0 proc. Właśnie dlatego podczas zakupów możemy zauważyć, że ceny wielu produktów są nieco niższe.

Biedronka i Lidl obniżają ceny tysięcy produktów

Mimo iż nowe przepisy obniżające VAT wejdą w życie we wtorek 1 lutego, to Biedronka zdecydowała, że tańsze zakupy będzie można zrobić już od poniedziałku. „W Biedronce już od poniedziałku obniżamy ceny ponad 3000 produktów: Teraz mają zerową stawkę VAT. Szukaj w sklepach specjalnych oznaczeń niższych cen i ciesz się oszczędnościami. W dniu 31.01.2022 ceny produktów z 5% VAT-em zostaną pomniejszone o wartość VAT” – można przeczytać w komunikacie na stronie internetowej sieci Biedronka.

Na podobny zabieg zdecydował się Lidl. W poniedziałek o wartość VAT zostały obniżone ceny produktów objętych promocją. Ceny kolejnych trzech tysięcy artykułów zostaną obniżone od wtorku 1 lutego.

Co zmiana VAT-u oznacza dla klientów? Nie powinniśmy się spodziewać ogromnych obniżek. Ekonomista Rafał Mundry na przykładach pokazał, jak zmienią się ceny w Biedronce. Do niedzieli za litr mleka UHT 1,5 proc. płaciliśmy 2,49 zł, od poniedziałku jego cena to 2,37 zł. Za chleb tostowy płaciliśmy 3,49 zł. Jego nowa cena to 3,32 zł. Zmianę odczujemy również kupując np. pierś z kurczaka. Do 30 stycznia za opakowanie płaciliśmy 9,50 zł. Od 31 stycznia jego cena to 9,05 zł.

Warto jednak zwrócić uwagę, że mimo wprowadzenia zerowego VAT-u, za zakupy i tak zapłacimy więcej niż 2 tygodnie temu. 24 stycznia sieć podniosła ceny wielu produktów, co nie umknęło uwadze klientów i ekspertów. Biedronka tłumaczyła, że podwyższenie cen nie jest związana ze zbliżającą się zmianą przepisów. Miało to być zwykłą tygodniową zmianą cen, która jest powszechną praktyką zwłaszcza na początku roku.

Zmiana VAT nie tylko w Biedronce i Lidlu. Taniej będzie również na stacjach paliw

W ramach tarczy antyinflacyjnej od wtorku obniżona zostanie również stawka VAT na paliwa. W ich przypadku podatek zostanie obniżony z 23 do 8 proc. Taniej powinniśmy zatem kupić olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG. Na tym jednak nie koniec. Od 1 lutego z 8 proc. do zera spadnie VAT na nawozy, środki ochrony roślin i inne środki wspomagające produkcję rolniczą. Do zera spadnie również VAT na gaz. Podatek na energię cieplną spadnie do 5 proc., a VAT na energię elektryczną zostanie utrzymany na poziomie 5 proc.

