Biedronka obniża ceny tysięcy produktów. Piwo za pół ceny. Sprawdź najnowszą gazetkę i oszczędzaj

Biedronka przyzwyczaiła swoich klientów do regularnych promocji, dzięki którym mogą oni nieco oszczędzić. Spadek ceny ponad trzech tysięcy produktów ma związek z wejściem w życie ustawy, na mocy której od 1 lutego podatek VAT na żywność i napoje spada z 5 do 0 proc. Sieć zdecydowała się nie czekać do wtorku i już w poniedziałek obniżyła ceny swoich produktów.

Biedronka z ciekawą promocją na piwo i nie tylko – najnowsza gazetka

Do najnowszej gazetki promocyjnej powinni zajrzeć między innymi miłośnicy złocistego trunku. Biedronka przygotowała bowiem kilka ciekawych promocji na piwo. Od poniedziałku do soboty kupując 6 butelek piwa Corona za każdą zapłacimy 3,19 zł, oszczędzając 20 proc. Klienci, którzy zdecydują się na zakup dwóch butelek piwo Budweiser Budvar za drugą butelkę zapłacą 50 proc. mniej.

Oszczędzić będzie można również kupując sześciopaki. Na przykład za drugi sześciopak piwa Żybr w puszcze zapłacimy 48 proc. mniej. Oznacza to, że puszka będzie kosztowała tylko 2,19 zł. Jeszcze mniej zapłacimy za piwo Łomża jasne pełne. Cena drugiego sześciopaku zostanie obniżona o 46 proc., dzięki temu za puszkę zapłacimy tylko 1,99 zł.

Na jakie promocje z najnowszej gazetki warto zwrócić uwagę? Biedronka przygotowała ciekawą ofertę na kawę mieloną Prima. Kupując dwa opakowania o wadze 275 g, za każde zapłacimy 6,49 zł. Trzeba jednak pamiętać, że oferta skierowana jest wyłącznie do posiadaczy karty Moja Biedronka.

Wszyscy klienci będą mogli skorzystać z promocji na polędwicę sopocką od Krainy Wędlin. Każdy, kto kupi trzy opakowania, za każde zapłaci 2,99 zł. W ten sposób można oszczędzić 47 proc.

Od poniedziałku do soboty dostępne będą również ciekawe promocje dotyczące produktów do prania. Na półki w sklepach Biedronki trafia kapsułki do prania Persil Power Caps. Za dwa opakowania po 33 kapsułki każde zapłacimy 41,99 zł. Oznacza to, że jedna kapsułka będzie kosztowała tylko 64 grosze. Klienci zaoszczędzą również kupując koncentrat do płukania tkanin Silan. Za drugą butelkę o pojemności 1,8 litra zapłacimy 92 proc. mniej.

To oczywiście tylko niewielka część promocji. Całą gazetkę Biedronki znajdziesz, klikając galerię na górze materiału.

Czytaj też:

Lidl udostępnił najnowszą gazetkę promocyjną. Te oferty to prawdziwy hit