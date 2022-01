Dokąd dziś na zakupy? Sprawdź, czy rozpoznasz sieć sklepów po logo albo haśle

Na rynku działa kilkanaście sieci handlowych. Najbardziej rozpoznawalne z nich to Biedronka (3154 sklepy w 1100 miejscowościach) i Lidl (prawie 800 sklepów). Do tego mniejsze sieci, spośród których część to polski kapitał (przede wszystkim należące do Grupy Eurocash sklepy Groszek, ABC i Lewiatan).

Prawdziwym fenomenem jest Dino, sieć sklepów należąca do tajemniczego biznesmena Tomasza Biernackiego Z Krotoszyna. Co w nim tajemniczego? Właściwie wszystko. Bardzo strzeże informacji o sobie, od lat nie pojawia się na żadnych branżowych wydarzeniach, a agencje fotograficzne nie dysponują jego zdjęciami. To nie rozpoznawalność właściciela decyduje jednak o sukcesach sieci handlowej: Dino rozwija się w ogromnym tempie i jeśli chodzi o liczbę sklepów, ze swoimi 1706 placówkami dawno pozostawił w tyle niemiecki Lidl. O polskiej sieci Dino piszemy tu, a Was zapraszamy do zmierzenia się w teście znajomości marek handlowych. QUIZ:

