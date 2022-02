Takiej loterii jeszcze nie było. Biedronka rozda pół miliona złotych na mieszkanie

Biedronka loteria - jak wziąć udział?

Zabawa potrwa od 7 lutego do 16 kwietnia 2022 roku. Aby wziąć udział w loterii trzeba zrobić zakupy za co najmniej 99 złotych z kartą Moja Biedronka. Warto podkreślić, że z loterii wyłączone są napoje alkoholowe (w tym piwo), wyroby tytoniowe, a także preparaty do początkowego żywienia niemowląt i doładowania telefonów komórkowych.

Następnie należy potwierdzić kasjerowi chęć udziału w konkursie. Na paragonie zostaną wydrukowane los lub losy (w zależności od wydanej kwoty) oraz data losowania, w którym biorą one udział. Te informacje zostaną też zapisane na karcie Moja Biedronka.

Każdego dnia klienci mogą zebrać maksymalnie 10 losów. Ze zwycięzcami sieć sklepów będzie kontaktować się telefonicznie.

Biedronka loteria. Co można wygrać?

W każdym losowaniu sieć handlowa wyłoni pięć osób, które wygrają po 500 tys. zł, które trzeba przeznaczyć na zakup domu lub mieszkania (z rynku pierwotnego lub wtórnego). Nazwiska pierwszych zwycięzców zostaną ogłoszone 16 lutego. Łącznie nagrody trafią aż do 50 szczęśliwców.

Co tydzień - we wtorek - losowanych będzie pięciu zwycięzców. Losowanie nagród będzie ręczne - poprzez wybór z urn kul oznaczonych cyframi z zakresu od 0 do 9, które utworzą liczbę naturalną, do której przyporządkowany jest zwycięski numer Losu, zarejestrowany w bazie.

