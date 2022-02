Niedziele handlowe luty 2022. Sklepy otwarte 28 lutego – lista

Na 2022 rok przewidziano tylko siedem niedziel handlowych. To mocno utrudnia robienie zakupów Polakom, którzy na co dzień nie mają na to czasu. Sprawdzamy, które sklepy będą otwarte 28 lutego.

Ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta daje się we znaki wielu Polakom od 2018 roku, kiedy to weszła w życie. Początkowo zakupy mogliśmy robić w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Jednak z roku na rok niedziele handlowe przypadały coraz rzadziej. Niedziele handlowe luty 2022. Sklepy otwarte 28 lutego Na 2022 rok przewidziano tylko 7 niedziel handlowych. Niestety 28 lutego nie będzie jedną z nich. Na najbliższą niedzielą handlową musimy zaczekać aż do kwietnia. Zrobienie zakupów w niedziele niehandlowe od 1 lutego jest jeszcze trudniejsze ze względu na wejście w życie nowelizacji ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta. Osoby, które przyzwyczaiły się do tego, że markety omijają przepisy i otwierają się w każdą niedzielę, muszą teraz na nowo przyzwyczajać się do zakazu handlu. Do lutego markety były otwarte dzięki korzystaniu z wyjątku dla placówek pocztowych. Wówczas, żeby móc otworzyć sklep w każdą niedzielę wystarczyło umożliwić klientom nadawanie i odbieranie przesyłek. Zgodnie z nowymi przepisami, żeby uzyskać status placówki pocztowej, konieczne jest udowodnienie, że minimum 40 proc. przychodów placówki stanowią usługi pocztowe. Oczywiście wraz z pojawieniem się nowych regulacji przybyło również sposobów na ich omijanie. Sklepy zmieniały się w biblioteki, a nawet dworzec autobusowy i dom pogrzebowy. Które sklepy będą otwarte 28 lutego? Przypominamy, że z zakazu handlu zwolnione są: sklepy osiedlowe

markety na dworcach PKP

lokale gastronomiczne

miejsca rozrywki

placówki pocztowe, których minimum 40 proc. przychodu stanowią usługi pocztowe

apteki

kwiaciarnie

stacje paliw

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Żabka, Carrefour Express

miejsca sprzedające ryby w przypadku: sprzedaży ze statku rybackiego, gospodarstwa rybnego lub gdy placówka zajmuje się wyłącznie odbiorem produktów rybnych

skupy produktów rolnych, mleka i runa leśnego

w okresie 1 czerwca-30 września otwarte w niedziele niehandlowe będą sklepy z materiałami i narzędziami rolniczymi Niedziele handlowe 2022. Sklepy otwarte dopiero 10 kwietnia Pierwsza niedziela handlowa w 2022 roku miała miejsce w ostatnią niedzielę stycznia. Na kolejną przyjdzie nam zaczekać aż do 10 kwietnia. W tym miesiącu zakupy będziemy mogli zrobić aż w dwie niedziele. Taki układ ma związek z Wielkanocą, która przypada w tym roku 17 kwietnia. Niedziele handlowe 2022 – lista: 30 stycznia

10 kwietnia

24 kwietnia

26 czerwca

28 sierpnia

11 grudnia

18 grudnia Czytaj też:

