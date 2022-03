Niedziele handlowe marzec 2022. Sklepy otwarte 13 marca – lista

Ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta weszła w życie w marcu 2018 roku. Od tego momentu z roku na rok mieliśmy coraz mniej okazji do zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia. W 2020 roku po raz pierwszy liczba niedziel handlowych została ograniczona do zaledwie siedmiu. Tyle samo okazji do zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia będziemy mieli również w 2022 roku.

Niedziele handlowe marzec 2022. Sklepy otwarte 13 marca

Niestety nie mamy dobrych wiadomości. 13 marca nie przypada niedziela handlowa. Oznacza to, że jutro będzie obowiązywał zakaz handlu, dlatego zakupy uda nam się zrobić tylko w nielicznych sklepach. Zamknięte będą m.in. wszystkie największe markety, które jeszcze do niedawna skutecznie omijały zasady zakazu handlu, korzystając z wyjątku dla placówek pocztowych.

Przypominamy, że od 1 lutego, aby sklep mógł być otwarty w niedzielę dzięki wyjątkowi dla placówki pocztowej, przedsiębiorca musi udowodnić, że minimum 40 proc. jego przychodów stanowią usługi pocztowe.

Ze względu na zmianę przepisów przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem sklepy otwarte w każdą niedzielę, w tym również 13 marca to m.in.:

sklepy osiedlowe

markety na dworcach PKP

lokale gastronomiczne

miejsca rozrywki

placówki pocztowe, których minimum 40 proc. przychodu stanowią usługi pocztowe

apteki

kwiaciarnie

stacje paliw

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Żabka, Carrefour Express

miejsca sprzedające ryby w przypadku: sprzedaży ze statku rybackiego, gospodarstwa rybnego lub gdy placówka zajmuje się wyłącznie odbiorem produktów rybnych

skupy produktów rolnych, mleka i runa leśnego

w okresie 1 czerwca-30 września otwarte w niedziele niehandlowe będą sklepy z materiałami i narzędziami rolniczymi

Niedziele handlowe 2022. Kiedy sklepy będą otwarte?

Zgodnie z kalendarzem niedziel handlowych na 2022 najbliższa niedziela handlowa będzie miała miejsce dopiero 10 kwietnia. W przyszłym miesiącu ze względu na Wielkanoc będą mogły być otwarte w aż dwie niedziele.

Niedziele handlowe 2022 – kalendarz:

30 stycznia

10 kwietnia

24 kwietnia

26 czerwca

28 sierpnia

11 grudnia

18 grudnia

Czytaj też:

Niedziele handlowe 2022. To koniec systemu, jaki znamy. Czekają nas drastyczne zmiany