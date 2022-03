Jak mądrze wybierać produkty dla dzieci. „Polscy rodzice są najlepiej poinformowani”

Dowiaduję się, że będę rodzicem. Od czego zacząć?



Najlepiej od szybkiej analizy, jak wygląda nasze życie, co nam się w nim podoba i z czego nie chcielibyśmy rezygnować. W ostatnim czasie nastąpiła duża zmiana w podejściu do rodzicielstwa.

Kiedyś przyszli rodzice patrzyli przez pryzmat dziecka. Czy spodoba mu się ten kolor? Czy bardziej polubi wzorek z ptaszkiem, a może z dinozaurem? Współcześni rodzice zaczęli patrzeć przez swój pryzmat, słusznie zakładając, że ich wygoda i dobre samopoczucie będą miały pozytywny wpływ na dziecko.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom pojawiającym się na rynku, łatwo zaadaptować swoje dotychczasowe życie do nowej roli. I nie rezygnować ani z tego, co najlepsze dla dziecka, ani z własnego komfortu i potrzeb. Gdy to mamy już ustalone, można przejść do kompletowania wyprawki. Przyszłe mamy skupią się na przydatnych im akcesoriach takich jak laktator, kosmetyki, ale także leżaczkach i łóżeczkach czy ubrankach dla dziecka. Razem z tatą dziecka wybiorą wózek i fotelik samochodowy. Taki, aby odpowiadał ich potrzebom. Wózek ma być lekki, aby można było go wnieść po schodach. Ma się łatwo składać i nie zajmować dużo miejsca w bagażniku. Każdy mebel czy sprzęt powinien być wielofunkcyjny, aby zamiast trzech oddzielnych produktów, wystarczył jeden, który starczy na dłużej.

Artykułów dla dzieci jest cała masa. Jak się w tym odnaleźć?

Zacząłbym od sprawdzenia, co polecają zaprzyjaźnieni rodzice. Najlepiej tacy, których styl życia jest podobny do naszego.

Polski klient sprawdza?

Sprawdza, oczywiście. Polski klient jest najbardziej wymagającym, z jakim miałem styczność. Jest doskonale zorientowany. Dużo czyta. Świadomie i z zaangażowaniem przygotowuje się na przyjście dziecka na świat. Jest zdecydowanie bardziej pragmatyczny niż włoski klient. Dla włoskiej rodziny najważniejsze jest, żeby dziecko było otoczone pozytywną energią, harmonią, muzyką.

Taki klient, który wszystko wie najlepiej to też niedobrze.

Wręcz przeciwnie. To bardzo ułatwia sprzedaż dobrej jakości, bezpiecznych produktów.

Co się najlepiej sprzedaje w Chicco?



W Polsce naszym hitem sprzedażowym są łóżeczka dostawne Chicco Next2Me. Zresztą trend co-sleepingu, czyli gdy dziecko śpi w łóżeczku przystawionym do łóżka rodziców, jest bardzo popularny na całym świecie i bliski sercu rodziców, praktykujących rodzicielstwo bliskości. Jest też idealne dla tych, którzy dbają o własną formę i efektywny wypoczynek. Wiadomo, że opieka nad dzieckiem bywa wyczerpująca. Bardzo dobrze sprzedają się też łóżeczka Baby Hug. To wielofunkcyjny, praktyczny mebel, który ułatwia opiekę nad maluchem w ciągu dnia. Może być zwykłym łóżeczkiem, leżaczkiem i krzesełkiem do karmienia.

Na co zwracać uwagę przy kupowaniu produktów dla dzieci?

Przede wszystkim należy wybierać sprawdzonych producentów. Oni gwarantują bezpieczny produkt, zgodny z normami, posiadający wszystkie certyfikaty. Produkt musi spełniać swoją funkcję, ale przede wszystkim musi być bezpieczny dla dziecka. Cena jest pewnym wyznacznikiem. Tani produkt to często ten wykonany ze słabej jakości plastiku, niestarannie wyprofilowany czy zawierający szkodliwe substancje. Rodzice świadomi ekologicznie wezmą pod uwagę produkt zrównoważony, taki, który ze względu na wielofunkcyjność służy latami.

Sam mam w domu zabawkę mojej córki. Interaktywny domek ze zwierzątkami – oczywiście marki Chicco. Zabawka ma 25 lat i wciąż działa. Ta trwałość jest charakterystyczna dla Chicco, dlatego spokojnie mógłbym zrobić muzeum naszych produktów sprzed lat. Uzbierałoby się trochę eksponatów.

Jakie były początki samej firmy?

Chicco należy do włoskiej grupy Artsana, założonej zaraz po II wojnie światowej przez Pietro Catelliego. Pierwotnie firma zajmowała się sprzedażą strzykawek, probówek i innych artykułów medycznych, stąd nazwa Artsana (od Articoli Sanitari). Chicco powstało krótko po tym, kiedy właściciel Artsany sam został ojcem. Nazwa marki to zdrobnienie imienia jego syna – Enrico. Młody ojciec dostrzegł, jak wiele artykułów dziecięcych brakuje na rynku. Zaczął rysować pierwsze projekty i tworzyć pierwsze akcesoria.

To Chicco opracowało model wózka, który dzięki wymiennym elementom może być gondolą lub spacerówką. 60 lat temu wyprodukowaliśmy pierwszą butelkę do karmienia.

Jak sprawdzacie, czy jakiś nowy produkt sprawdzi się, czy nie?

U podstawy wszystkiego jest doświadczenie rodzicielskie. Poprzez nasze centrum badawcze – Chicco Research Center – współpracujemy i konsultujemy się z grupą kilku tysięcy rodziców. Regularny kontakt i dialog z nimi pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby dzieci i ich opiekunów. Potem następuje faza projektowania. Chicco Research Center polega na wiedzy i doświadczeniu specjalistów z różnych dziedzin (lekarzy, naukowców). Dzięki temu możemy lepiej dostosować innowacyjne rozwiązania, by każdego dnia pomagać rodzinom radą i doskonale zaprojektowanym produktem. To proces wieloetapowy. Od fazy projektu do gotowego produktu na półce mijają średnio 2 lata.

Co jest dzisiaj w modzie? W jakim kierunku zmierza branża?

Mamy wyedukowanych, coraz bardziej świadomych klientów. Dla nich priorytetem jest jakość, bezpieczeństwo i wykonanie. Coraz częściej kluczowym warunkiem jest też ekologia. W Chicco staramy się dbać o planetę, aby wszystkie kolejne pokolenia mogły się cieszyć jej dobrą kondycją. Dlatego wprowadzamy coraz więcej produktów wykonanych z materiałów z recyklingu. Zawsze pożądane są produkty wielofunkcyjne, które rosną razem z dzieckiem. Innym trendem są zabawki stymulujące rozwój dziecka. Chodzi o to, aby podczas przyjemnej zabawy, dziecko jednocześnie rozwijało swoje zmysły i umiejętności lub było zachęcane do aktywności fizycznej.

Produktów dla dzieci tysiące, tylko dzieci nam nie przybywa. Skąd ta niska dzietność w Polsce?

Eksperyment z 500+ się nie powiódł, co może sugerować, że to nie pieniądze są problemem. Tutaj potrzeba inwestycji instytucjonalnej.

Kiedyś Europa podjęła wysiłek dostosowania otaczającej nas rzeczywistości do osób z niepełnosprawnościami. Powstały podjazdy, windy, szersze wejścia, tramwaje bez schodów, futryny bez progów. Tak samo teraz powinno się zadziałać, aby ułatwić życie rodzicom. Potrzebne są żłobki, przedszkola, opiekunki, opieka zdrowotna, place zabaw. Aby dziecko było bezpieczne, podczas gdy rodzic jest w pracy.