Lidl szaleje z promocjami na Wielkanoc. Na tych produktach oszczędzisz najwięcej

Już w poniedziałek 28 marca na sklepowych półkach pojawią się artykuły z najnowszej gazetki promocyjnej Lidla. Z ofert klienci będą mogli korzystać tylko do środy 30 marca. Warto więc odpowiednio zaplanować zakupy i wykorzystać wszystkie najlepsze okazje.

Lidl obniża ceny wybranych produktów nawet o połowę

Wielkanoc w 2022 roku przypada dopiero 17 kwietnia, więc na jej przygotowanie mamy jeszcze dużo czasu. Jeżeli jednak chcemy urządzić święta, a przy tym nie zrujnować domowego budżetu, warto już teraz rozglądać się za najlepszymi promocjami, które pozwolą nam sporo zaoszczędzić.

Od poniedziałku 28 marca na pewno warto zwrócić uwagę na dwupaki Coca-Coli. Decydując się na jego zakup, za butelkę o pojemności dwóch litrów zapłacimy tylko 5,49 zł. Przypominamy, że cena regularna to 7,99 zł.

Majonez Kielecki, czy Winiary? A może coś zupełnie nowego? Jeżeli nie opowiadasz się po żadnej stronie tego „wiekowego sporu”, w Lidlu możesz oszczędzić, sięgając po majonez klasyczny firmy Kania. Kupując 3 słoiki o pojemności 400 g, za każdy zapłacisz tylko 3,29 zł. Promocja ta skierowana jest jednak wyłącznie do posiadaczy aplikacji Lidl Plus, którzy aktywują odpowiedni kupon.

Wszyscy klienci będą mogli za to oszczędzić kupując twarogi marki Pilos. Każdy, kto zdecyduje się na zakup dwóch opakowań, za trzecie zapłaci 60 proc. mniej. Od poniedziałku, aż do soboty, a w wybranych sklepach również do niedzieli, ze specjalnej oferty będą mogli skorzystać miłośnicy słodkości. Klienci, którzy kupią dwa produkty marki Favorina, za drugi tańszy lub w tej samej cenie zapłacą 50 proc. mniej.

Od poniedziałku 28 marca nawet o 36 proc. zostaną obniżone ceny świeżego mięsa w opakowaniach XXL. 20 proc. będzie można zaoszczędzić, decydując się na zakup mięsa z nogi kurczaka. Kilogram będzie kosztował 11,99 zł. O 36 proc. zostanie obniżona cena mięsa mielonego z łopatki wieprzowej. Za kilogram trzeba będzie zapłacić również 11,99 zł. Na sklepowych półkach pojawi się również tradycyjna biała kiełbasa. Każdy, kto kupi dwa opakowania o wadze 500 g, za każde zapłaci 6,69 zł.

