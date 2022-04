Tyle jedzenia Polacy zmarnują w czasie Świąt Wielkanocnych

38 procent Polaków otwarcie deklaruje, że kiedykolwiek zdarzyło im się wyrzucić jedzenie po Świętach Wielkanocnych. Według badania firmy Too Good To Go, które zostało przeprowadzone przez Kantar Public, głównym powodem wyrzucania jedzenia jest fakty, że Polacy kupują go po prostu za dużo.

54 proc. respondentów odpowiedziało, że z okazji Świat Wielkanocnych przygotowuje więcej jedzenia, niż jest to konieczne na dwa dni świąt. Niewykorzystane jedzenie trafia następnie do kosza, gdy się zepsuje, lub gdy po prostu nie da się go przejeść.

Najczęściej do kosza po Świętach Wielkanocnych trafia sałatka jarzynowa (62 proc.), pieczywo (39 proc.), szynki (25 proc.), warzywa i owoce (23 proc.), jajka na twardo (21 proc.) i baranek z cukru (21 proc.).

Młodzi marnują jedzenie tak samo, jak starsi

Z badania wynika, że większość Polaków (65 proc.) samodzielnie przygotowuje jedzenie na święta, co oznacza, że mają pełną kontrolę nad tym, ile jedzenia kupią. Chociaż młode pokolenie lansuje się na świadome ekologiczne, to jest tak samo winne marnowania żywności. Na pytanie „Czy kiedykolwiek po Świętach Wielkanocnych zdarzyło się w Twoim domu wyrzucić jedzenie przygotowane z myślą po świętach?” 49 proc. ankietowanych w wieku 30 – 39 lat oraz 48 proc. w wieku 18 – 29 lat udzieliło twierdzącej odpowiedzi.

Pomimo tego większość Polaków źle czuje się, marnując jedzenie. 64 proc. z ankietowanych chce w tym roku zwrócić większą uwagę na tę kwestię. Głównymi argumentami za tą decyzją są rosnące ceny i sytuacja gospodarcza. Dopiero na trzecim miejscu powodów za niemarnowaniem żywności znalazła się świadomość negatywnego wpływu jedzenia na środowisko naturalne. Drugim argumentem jest wiedza konsumencka.

Zapytani o sposoby na niemarnowanie żywności Polacy nie odpowiedzieli, że pierwszym krokiem powinno być kupowanie jej mniejszej ilości. Jest nim natomiast odpowiedni sposób przechowywania, dopiero potem Polacy zwracają uwagę na to co i ile kupują.

Według badania ponad połowa Polaków przeznacza na Święta Wielkanocne ponad 300 zł, przy czym większość deklaruje, że jest to kwota w granicach 300-500 zł.

