Wielki Piątek dniem wolnym od pracy? Sprawdzamy godziny otwarcia sklepów

Wielki Czwartek i Wielki Piątek to dwa ważne dni dla katolików. Właśnie wtedy wspominana jest męka i śmierć Chrystusa. Mimo iż są to jedne z najważniejszych dat w kalendarzu liturgicznym, nie są to dni wolne od pracy. W związku z Wielkanocą odpocząć będziemy mogli dopiero w niedzielę 17 kwietnia i w Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia.

Kalendarz dni wolnych od pracy 2022:

1 stycznia (sobota) - Nowy Rok

6 stycznia (czwartek) - Święto Trzech Króli

17 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc

18 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (niedziela) - Święto Pracy

3 maja (wtorek) - Święto Konstytucji 3 Maja

5 czerwca (niedziela) - Zielone Świątki

16 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

15 sierpnia (poniedziałek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (wtorek) - Wszystkich Świętych

11 listopada (piątek) - Święto Niepodległości

25 grudnia (niedziela) - Pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia (poniedziałek) - Drugi dzień Bożego Narodzenia

Zakaz handlu w Wielki Piątek? Sprawdzamy godziny otwarcia sklepów Biedronka i Lidl

Ponieważ Wielki Piątek nie jest dniem wolnym od pracy, nie obowiązuje wtedy również zakaz handlu. Oznacza to, że bez trudu zrobimy dziś zakupy zarówno w niewielkich sklepach osiedlowych, jak i w największych marketach, czy galeriach handlowych. Zgodnie z prawem sklepy nie mają obowiązku skracania godzin pracy. Dlatego Biedronka, Lidl, Carrefour i wszystkie pozostałe sklepy będą czynne w standardowych godzinach.

O ile zrobienie zakupów w Wielki Piątek nie będzie trudne, o tyle w Wielką Sobotę warto się pośpieszyć. Zgodnie z prawem sklepy mogą być wtedy czynne maksymalnie do godziny 14. Oznacza to, że o tej porze miejsce pracy powinien opuścić ostatni pracownik. Dlatego większość sklepów zamknie się ok. godziny 13.

Przypominamy również, że zakaz handlu będzie obowiązywał w niedzielę 17 kwietnia i poniedziałek 18 kwietnia. Dlatego w Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny zakupy uda nam się zrobić w:

aptekach

sklepach osiedlowych, w których klientów obsłuży właściciel lub członkowie jego rodziny

na stacjach paliw

lokalach gastronomicznych

miejscach rozrywki

sklepach działających na zasadzie franczyzy, np. Żabka, Carrefour Express

