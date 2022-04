Sklepy otwarte w Poniedziałek Wielkanocny? Tu zrobisz zakupy 18 kwietnia

Lany Poniedziałek to dzień wolny od pracy. Jest on objęty również zakazem handlu, ale nie oznacza to, że nie uda nam się dziś zrobić zakupów. Niektóre sklepy będą otwarte 18 kwietnia.

W Polsce mamy 13 dni wolnych od pracy. Każdy z nich objęty jest zakazem handlu, dlatego zamknięte są wtedy wszystkie największe markety i większość lokali w galeriach handlowych. Istnieje jednak lista placówek, które nie są objęte zakazem handlu. Sklepy otwarte w Poniedziałek Wielkanocny (18 kwietnia) Mimo iż w Lany Poniedziałek obowiązuje zakaz handlu, to zakupy będziemy mogli zrobić w nielicznych placówkach, które nie są nim objęte. Przypominamy, że sklepy otwarte 18 kwietnia to m.in.: apteki

sklepy osiedlowe, w których klientów obsłuży właściciel lub członkowie jego rodziny

stacje paliw

lokale gastronomiczne

miejsca rozrywki

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Żabka, Carrefour Express Warto jednak pamiętać, że wyżej wspomniane sklepy mogą, ale nie muszą być otwarte w Poniedziałek Wielkanocny. Ostateczna decyzja zawsze należy do właściciela placówki. Dni wolne od pracy 2022. Kiedy kolejny długi weekend? W kalendarzu mamy 13 świąt, które są równocześnie dniami wolnymi od pracy. W 2022 roku mogliśmy się cieszyć odpoczynkiem 1 i 6 stycznia (Nowy Rok i Święto Trzech Króli), a także w trwające właśnie Święta Wielkanocne (17 i 18 kwietnia). Kolejne dni wolne czekają nas już w maju i czerwcu. Do pracy nie pójdziemy 1 i 3 maja, a także 5 i 16 czerwca (Zielone Świątki i Boże Ciało). W następnych miesiącach dniami wolnymi od pracy będą również: 15 sierpnia (poniedziałek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (wtorek) – Wszystkich Świętych

11 listopada (piątek) – Święto Niepodległości

25 grudnia (niedziela) – Pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia (poniedziałek) – Drugi dzień Bożego Narodzenia Czytaj też:

Tyle jedzenia Polacy zmarnują w czasie Świąt Wielkanocnych