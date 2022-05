„Kup 5 piw, 5 dostaniesz gratis”. Posłanka Lewicy chce zakończyć takie promocje

W tygodniu poprzedzającym majówkę sieci handlowe zachęcały do kupowania piwa. Dyskonty przyzwyczaiły nas do tego, że przed długimi weekendami możemy kupić np. 6 czy 12 piwa, a drugie tyle dostać gratis. Tego rodzaju promocje, choć drogie dla sklepów, to jednak sprawiają, że Polacy bardzo chętnie przychodzą na zakupy i przy okazji wkładają do koszyków także inne produkty, więc mimo wszystko opłaca się dokładać bezpłatne piwo.

Posłanka Matysiak nie chce darmowego piwa

Czarowi takiej promocji ulegają także klienci, którzy wcale nie planowali kupować piwa, ale skoro dają drugie tyle za darmo… Tego rodzaju działania promocyjne nie podobają się posłance Lewicy Paulinie Matysiak, która napisała w mediach społecznościowych, że „czas skończyć z prawem, które pozwala sprzedawcom na takie oferty!”.

Posłanka wyjaśnia, że „sklepy, które się na nie decydują, dobrze wiedzą, że szczególnie podatne na nie są dwie grupy klientów: młodzież i osoby uzależnione”.

– Dlatego postulujemy zakaz czasowych obniżek cen i ofert promocyjnych na alkohol – taki sam, jak w przypadku wyrobów tytoniowych – napisała. Dodała, że jednocześnie trzeba zapewnić realne przestrzeganie zakazu reklamy alkoholu i objąć nim reklamę internetową.

Czy posłance uda się przekonać innych parlamentarzystów do ograniczenia promocji polegających na dodawaniu bezpłatnych butelek czy puszek? Nawet w Lewicy podchodzą do tego sceptycznie. Posłanka klubu Anna Maria Żukowska zauważyła, że „zakaz promocji legalnie sprzedawanego towaru jest nieracjonalny, chyba że zakażemy w ogóle reklamowania także piwa”.

