Niedziele handlowe maj 2022. Sklepy będą otwarte 29 maja?

Ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta weszła w życie w 2018 roku. Od tego momentu zapracowane lub zapominalskie osoby muszą uważniej planować zakupy. Początkowo niedziele handlowe przypadały w każdą pierwszą ostatnią niedzielę miesiąca. Z roku na rok było ich jednak coraz mniej. W 2022 roku sklepy będą otwarte jedynie w siedem niedziel.

Niedziele handlowe maj 2022. Sklepy otwarte 29 maja

Niestety nie mamy dobrych wiadomości dla osób, które planowały większe zakupy w najbliższą niedzielę. Na maj nie przewidziano ani jednej niedzieli handlowej, dlatego 29 maja przypada kolejna w tym roku niedziela niehandlowa.

Nie oznacza to jednak, że jutro nie uda nam się nigdzie zrobić zakupów. Zgodnie z obowiązującym prawem istnieje lista placówek, które nie mają obowiązku przestrzegania zasad zakazu handlu. Właśnie dlatego sklepy otwarte 29 maja to m.in.:

sklepy osiedlowe

markety na dworcach PKP

lokale gastronomiczne

miejsca rozrywki

placówki pocztowe, których minimum 40 proc. przychodu stanowią usługi pocztowe

apteki

kwiaciarnie

stacje paliw

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Żabka, Carrefour Express

miejsca sprzedające ryby w przypadku: sprzedaży ze statku rybackiego, gospodarstwa rybnego lub gdy placówka zajmuje się wyłącznie odbiorem produktów rybnych

skupy produktów rolnych, mleka i runa leśnego

Dodatkowo już od 1 czerwca zakazem handlu nie będą objęte sklepy, w których sprzedawane są materiały i narzędzia rolnicze. Placówki te nie będą objęte zakazem handlu aż do 30 września.

Przypominamy również, że w każdą niedzielę ponownie zamknięte są wszystkie sklepy na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Do niedawna mogły one działać mimo zakazu handlu z powodu wojny na Ukrainie. Teraz kiedy do naszego kraju nie przybywa tak wielu uchodźców, sklepy mają obowiązek ponownie dostosować się do obowiązujących regulacji.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa?

W 2022 roku zakupy mogliśmy zrobić już w trzy niedziele handlowe. Sklepy były otwarte w ostatnią niedzielę stycznia, a także w dwie niedziele w kwietniu. Na najbliższą niedzielę handlową przyjdzie nam zaczekać jeszcze miesiąc. Sklepy w ostatni dzień tygodnia będą otwarte dopiero 26 czerwca. Kolejne niedziele handlowe będą miały miejsce: