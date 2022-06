Zakaz handlu jest z nami już od czterech lat. Mimo tego wiele osób nadal ma problem z zapamiętaniem, kiedy przypada niedziela handlowa. Nic dziwnego, jest ich tak niewiele, że spamiętanie dokładnych dat może być kłopotliwe.

Niedziele handlowe czerwiec 2022. Sklepy otwarte 5 czerwca

W związku z zakazem handlu mamy dwie wiadomości – dobrą i nieco gorszą. Dobra jest taka, że w czerwcu uda nam się zrobić zakupy w niedzielę, niestety nie przypadnie ona 5 czerwca. Najbliższa niedziela handlowa będzie miała miejsce dopiero 26 czerwca.

To, że 5 czerwca przypada niedziela niehandlowa, nie oznacza, że nigdzie nie uda nam się zrobić zakupów. Zgodnie z prawem istnieje lista placówek, które nie są zobowiązane do przestrzegania zasad zakazu handlu. Właśnie dlatego sklepy otwarte 5 czerwca to m.in.:

sklepy osiedlowe

markety na dworcach PKP

lokale gastronomiczne

miejsca rozrywki

placówki pocztowe, których minimum 40 proc. przychodu stanowią usługi pocztowe

apteki

kwiaciarnie

stacje paliw

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Żabka, Carrefour Express

miejsca sprzedające ryby w przypadku: sprzedaży ze statku rybackiego, gospodarstwa rybnego lub gdy placówka zajmuje się wyłącznie odbiorem produktów rybnych

skupy produktów rolnych, mleka i runa leśnego

Dobrą wiadomością jest również to, że od 1 czerwca na liście sklepów wolnych od zakazu handlu znalazły się placówki sprzedające materiały i narzędzia rolnicze. Sklepy te będą mogły być otwarte w każdą niedzielę aż do końca września.

Kiedy kolejne niedziele handlowe? Zostało ich niewiele

Na 2022 roku przewidziano tylko siedem niedziel handlowy. Trzy z nich są już za nami. Sklepy były otwarte w ostatnią niedzielę stycznia, a także w dwie niedziele w kwietniu. Najbliższa okazja do zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia nadarzy się już 26 czerwca.

Na kolejne niedziele handlowe przyjdzie nam nieco poczekać. Sklepy będą otwarte w niedzielę 28 sierpnia, a później dopiero w grudniu. Przed Bożym Narodzeniem zakaz handlu nie będzie obowiązywał 11 i 18 grudnia.

