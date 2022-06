Niedziele handlowe czerwiec 2022. Te sklepy będą otwarte 12 czerwca

Odkąd w życie weszła ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta z roku na rok mamy coraz mniej okazji do zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia. O ile początkowo zakaz handlu nie obowiązywał w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, o tyle z roku na rok okazji do zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia było coraz mniej. W 2022 roku ich liczba została zredukowana do zaledwie siedmiu.

Niedziele handlowe czerwiec 2022. Sklepy otwarte 12 czerwca

Dobra wiadomość dla zapracowanych i zabieganych osób jest taka, że w czerwcu będzie miała miejsce jedna niedziela handlowa. Niestety nie przypada ona 12 czerwca, co oznacza, że jutro zamknięta będzie większość sklepów w galeriach handlowych, a także wszystkie większe markety.

Ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta przewidziała jednak kilka wyjątków od zakazu handlu. Właśnie dlatego sklepy otwarte 12 czerwca to m.in.:

sklepy osiedlowe

markety na dworcach PKP

lokale gastronomiczne

miejsca rozrywki

placówki pocztowe, których minimum 40 proc. przychodu stanowią usługi pocztowe

apteki

kwiaciarnie

stacje paliw

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Żabka, Carrefour Express

miejsca sprzedające ryby w przypadku: sprzedaży ze statku rybackiego, gospodarstwa rybnego lub gdy placówka zajmuje się wyłącznie odbiorem produktów rybnych

skupy produktów rolnych, mleka i runa leśnego

Od 1 czerwca do listy wyjątków od zakazu handlu dołączyła jeszcze jedna działalność. Do 30 września w każdą niedzielę będą mogły być otwarte sklepy, które prowadzą sprzedaż materiałów i narzędzi rolniczych.

Kiedy kolejna niedziela handlowa?

Jak już wspomnieliśmy, na 2022 rok przewidziano siedem niedziel handlowych. Pierwsza z nich miała miejsce w ostatni weekend stycznia, a dwie kolejne przypadły w kwietniu.

Najbliższa niedziela handlowa będzie miała miejsce zaraz po zakończeniu roku szkolnego, czyli w niedzielę 26 czerwca. Na kolejną przyjdzie nam zaczekać aż do końca wakacji, ponieważ sklepy w ostatni dzień tygodnia będą otwarte dopiero 28 sierpnia. Dwie ostatnie niedziele handlowe w 2022 roku będą miały miejsce w grudniu, a dokładnie 11 i 18 grudnia, czyli w dwa weekendy poprzedzające Boże Narodzenie.

