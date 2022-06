Nawet 20 darmowych piw dla klientów Biedronki. Oto zasady promocji na długi weekend

Od poniedziałku 13 czerwca do środy 15 czerwca klienci mogą skorzystać z promocji na piwo w Biedronce i otrzymać gratis nawet do 20 butelek piwa przy zakupie 20 sztuk. Do skorzystania z promocji konieczne jest użycie karty Moja Biedronka lub nowej aplikacji mobilnej Biedronka.

Biedronka - promocja na piwo 13.06

W poniedziałek 13.06 przy zakupie 5 sztuk wszystkich rodzajów butelek piwa butelkowego Hardmade 400 ml, klient może otrzymać kolejne 5 sztuk gratis, jeśli w jego koszyku znajdzie się 10 butelek. Rabat wyniesie wartość 5 butelek i zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie butelki. Dostępne są do wyboru różne smaki, w tym takie jak: Raspberry Crush, Peach Ice Tea Crush oraz Pear Crush. Smaki można mieszać dowolnie.

Piwo za darmo w Biedronce - co trzeba zrobić?

Natomiast we wtorek 14.06 w promocji 5+5 gratis dostępne będzie piwo Łomża Jasne 500 ml w butelce bezzwrotnej. Mechanizm promocji pozostaje taki, jak dzień wcześniej — należy zakupić 10 butelek, wtedy przyznany zostanie rabat o wartości 5 z nich.

W środę 15.06 bezpośrednio przed rozpoczęciem długiego weekendu gratis można otrzymać dwa razy więcej butelek niż w poprzednie dni, ponieważ przy zakupie na jednym paragonie 20 butelek piwa butelkowego Carlsberg, klient otrzyma 10 sztuk gratis. Do wyboru w ramach marki Carslberg są piwa typu: Pilsner, Premium Export oraz piwo bezalkoholowe 0 proc.. Butelki można mieszać dowolnie.

Biedronka wydłuża godziny otwarcia sklepów

Przed długim weekendem, by każdy mógł zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze artykuły ponad 3000 sklepów sieci Biedronka będzie czynnych do godz. 22:00 lub dłużej, w tym ponad 1800 co najmniej do godz. 23:00. W czwartek, 16.06, wszystkie sklepy sieci Biedronka będą nieczynne.

