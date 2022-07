Lidl przypomina o promocjach na piwo. 12+6 i 3+3 nadal dostępne

Na półki Lidla trafiły nowe browary kraftowe. W ofercie, która dostępna jest od 7 lipca, klienci znajdą m.in. produkty Browaru PINTA, Za Miastem, Trzech Kumpli i AleBrowar, które do tej pory można było kupić głównie w sklepach specjalizujących się w browarach rzemieślniczych.

Piwa kraftowe w Lidlu

W Lidlu można znaleźć piwa kraftowe, które trafią w gusta nawet bardzo wymagających fanów złotego trunku. „Browaru PINTA – „Modern Drinking” i „Hazy Morning” – w cenie 7,99 zł/ 1 but., pszeniczny „Słoneczny dzień” Browaru Za Miastem z owocowymi nutami – mango i marakują – w cenie 7,99 zł/ 1 but., „Bramble Rumble” od AleBrowar, czyli Sour Ale z dodatkiem jeżyn, za 9,99 zł/ 1 but., czy delikatnie nagazowane „Otwarcie sezonu” od Trzech Kumpli, o owocowym i goździkowo-ziołowym aromacie, za jedyne 8,99 zł/ 1 but. Wszystkie one spełnią oczekiwania zarówno doświadczonych piwoszy, jak i absolutnych nowicjuszy” – czytamy w komunikacie sieci.

Promocja 12+6 i 3+3

Sieć przypomina jednak również o trwających promocjach, które cenią sobie miłośnicy piwa, także tego popularniejszego niż wymyślne krafty. Chodzi m.in. o popularną promocję 12+3. Przy zakupie dwunastu sztuk takich piw, jak m.in.: Warka, Tatra, Kasztelan, Okocim, Harnaś czy Łomża, koszt każdej puszki wyniesie zaledwie 1,99 zł za sztukę

Cały czas dostępna jest również promocja dla posiadaczy aplikacji Lidl Plus. Chodzi o kupon 3+3 gratis, dzięki któremu przy zakupie 3 piw marek: Garage, Hardmade, Captain Jack lub Somersby, 3 kolejne, dowolne produkty dostępne są za darmo.

