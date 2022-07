Kowalczyk o braku cukru: Przez jeden drobiazg powstała panika

Biedronka, Aldi i Netto wprowadziły ograniczenia w sprzedaży cukru. Szybko wywołało to panikę i wzrost cen. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk uspokaja jednak, że cukru nie brakuje, a w tym przypadku wystąpił dobrze znany mechanizm paniki. Trzy sieci handlowe wprowadziły limit na zakup cukru, choć uspokajają przy tym, że na pewno go nie zabraknie. Klienci jednak nie posłuchali

Cukru nie zabraknie. Minister zapewnia

– Przez drobiazg, czyli problemy logistyczne jednej z sieci handlowych, powstała panika. Krajowa Grupa Spożywcza normalnie realizuje dostawy. Jeśli handlowcy nie wiedzą, gdzie szukać cukru, to zapraszamy. Państwo nie ma problemów z zapasami. Myślę, że to trochę przypadek, że takie trudności się pojawiły, ale uspokojenie paniki musi potrwać kilka dni – powiedział minister Henryk Kowalczyk na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia. – Uspokajam wszystkich. Cukier jest, ale to też nie jest tak, że jest to produkt, który powinno się spożywać w dużych ilościach – zapewnił także.

Biedronka, Aldi i Netto ograniczają sprzedaż cukru

21 lipca internet zawrzał, gdy największa sieć dyskontów wprowadziła ograniczenia dotyczące sprzedaży cukru, wśród klientów pojawił się strach, że wkrótce go zabraknie albo bardzo wzrosną ceny, więc zaczęli kupować na zapas. W ślady Biedronki, która pozwoliła na jednorazowy zakup do 10 kg, poszły już Netto i Aldi (ta druga sieć ogranicza jednorazowe zakupy do 5 kg).

– Od pewnego czasu obserwujemy, że w związku z malejącą dostępnością tego produktu na polskim rynku, niektórzy klienci nabywają w naszych sklepach niedetaliczne ilości cukru – powiedział serwisowi Wirtualnemedia.pl Marcin Hadaj, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka.

