Klub czytelnika. Niektóre sklepy Carrefour obchodzą zakaz handlu

Gdy wiosną tego roku zaostrzono zakaz handlu poprzez uznanie, że istnienie w sklepie punktu wydawania paczek (tzw. punkt pocztowy) nie uzasadnia otwierania sklepu w niedzielę, część handlowców główkowała, w jaki sposób obejść zakaz i mimo wszystko otworzyć sklep. Państwowa Inspekcja Pracy natychmiast wyłapała wszystkich „odważnych”, a media opisały nieudolne próby zrobienia ze sklepu punktu informacji turystycznej czy biblioteki.

Kluby czytelnika i książki o Dominikanie

Serwis Wiadomości Handlowe przekonuje, że nie wszyscy handlowcy porzucili jednak nadzieję na zgodne z prawem otwarcie w niedzielę. Do dziennikarzy dotarły informacje, że już w kilkunastu sklepach w Polsce działają „kluby czytelnika” – i dotyczy to sklepów co najmniej czterech sieci. Takie twory powstały m.in. w kilku placówkach Carrefour, które działają w ramach franczyzy, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by był y w niedzielę otwarte – pod warunkiem że za ladą stanie franczyzobiorca lub członkowie jego rodziny (nieodpłatnie). Klub czytelniczy jest wygodniejszy, bo nie ogranicza kręgu osób mogących podjąć pracę

„Pierwszy klub czytelnika funkcjonuje już w sieci Carrefour Polska. W jednym ze sklepów tej sieci w Warszawie zobaczyliśmy wydzielone stanowisko dla czytelnika, ze stosem książek o przeróżnej tematyce — od przewodnika turystycznego po Dominikanie i Haiti, przez kurs zarządzania, aż po książkę Lecha Wałęsy. Książki można w tym sklepie wypożyczyć lub wymienić, ewentualnie usiąść przy stoliku i zanurzyć się w lekturze nawet do późnych godzin wieczornych” — czytamy w serwisie.

Centrala Carrefour Polska zapewnia, że to nie od niej wyszedł pomysł na otwieranie się w niedziele i nie zachęca franczyzobiorców do takiego działania. Według Państwowej Inspekcji Pracy, otwieranie sklepów w niedziele metodą "na klub czytelnika" jest złamaniem przepisów o zakazie handlu.

