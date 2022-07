Niedziele handlowe lipiec 2022. Sprawdź, jakie sklepy pozostaną otwarte 31 lipca

Na 2022 przewidziano jedynie siedem niedziel handlowych. Za nami są już cztery z nich, co oznacza, że do końca roku pozostały już tylko trzy weekendy, kiedy będzie można całkowicie swobodnie zaplanować zakupy na ostatni dzień tygodnia. Warto zatem sprawdzić, kiedy będzie miała miejsce najbliższa niedziela handlowa i które sklepy będą otwarte 31 lipca.

Niedziele handlowe lipiec 2022. Sklepy otwarte 31 lipca

Rząd ograniczył handel w niedziele ze względu na chęć wzmocnienia więzi rodzinnych, zwłaszcza wśród pracowników sklepów, którzy zwykle wykonywali swoje obowiązki zawodowe przez cały tydzień. Kasjerzy czy kasjerki z pewnością zatem wiedzą, kiedy będzie miała miejsce najbliższa niedziela handlowa, ale nie wszyscy mają pamięć do dat. Wielu konsumentom wydaje się, że przypadają one nieregularnie, dlatego przed wyjazdem na zakupy uważnie sprawdzają, kiedy będzie miała miejsce najbliższa niedziela handlowa.

Osoby, które chciały uzupełnić domowe zapasy w nadchodzącą niedzielę, mogą być lekko zawiedzione, ponieważ 31 lipca nie przypada niedziela handlowa. Część konsumentów znajdzie jednak możliwość zrobienia zakupów. Chociaż 31 lipca będzie obowiązywał zakaz handlu, istnieje lista placówek z zezwoleniem na sprzedaż. Oto sklepy otwarte w najbliższą niedzielę:

apteki,



kwiaciarnie,

stacje paliw,

miejsca rozrywki,

sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel lub jego najbliżsi krewni

lokale gastronomiczne,

markety na dworcach PKP,

skupy produktów rolnych, mleka i runa leśnego,

sklepy sprzedające materiały i narzędzia rolnicze,

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Żabka czy Carrefour Express,

placówki pocztowe, w których 40 proc. przychodu stanowią usługi pocztowe,

miejsca sprzedające ryby – w przypadku: sprzedaży ze statku rybackiego, gospodarstwa rybnego lub wtedy, gdy placówka zajmuje się wyłącznie odbiorem produktów rybnych.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa? Oto weekendy z otwartymi sklepami w 2022 roku

Najbliższa niedziela handlowa wypada za miesiąc, bo dokładnie 28 sierpnia. Oznacza to, że jeszcze trochę poczekamy na cały weekend, podczas którego otwarte będą mogły być wszystkie sklepy. Co więcej, następna możliwość zrobienia zakupów w niedzielę wystąpi dopiero w grudniu, a dokładniej – tuż przed świętami (11 i 18 grudnia). Sklepy mają być otwarte przede wszystkim po to, aby umożliwić wszystkim zrobienie przedświątecznych zakupów.

