Wiceminister Soboń ostrzega Biedronkę. „To źle się skończy”

Wypożyczalnia książek w Biedronce? Sieć nie chciała komentować sprawy i nie odpowiedziała na nasze pytania, ale pracownicy donoszą o zmienionych grafikach. Byłby to kolejny sposób na omijanie ustawowego zakazu handlu w niedziele. Do sprawy odniósł się na antenie Polsat News wiceminister finansów Artur Soboń. – Alarmy, jak zakładam prawdziwe, bo pracownicy dostali nową organizację pracy na nowy miesiąc – powiedział.

Rząd będzie reagował na łamanie zakazu handlu w niedziele

Wiceminister powtórzył także, że już minister Marlena Maląg otwarcie wskazała, że wszystkie tego typu zgłoszenia będą kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy. – Mam nadzieję, że to tego nie dojdzie. Ta sieć popełniłaby duży błąd, gdyby wprowadziła takie bezczelne sposoby na łamanie prawa – powiedział Artur Soboń. – Kontrole inspekcji pracy, których mówiła pani minister rodziny i polityki społecznej, to jest właściwa reakcja. Natomiast mam nadzieję, że do takiego omijania zakazu handlu na rympał, nie dojdzie – dodał. – Zdaje się, że nie dojdzie do takiego testowania państwa polskiego, ale jeśli dojdzie, to źle to się skończy dla tych, który będą próbowali to robić – powiedział równie.

Przepisy należy zaostrzyć?

Wiceminister powiedział również, że uważa, że przepisy dotyczące karania za łamania tego typu przepisów, powinno się zaostrzyć. – Nie mam wątpliwości, że te przepisy powinny być szczelne, a reakcja na ich łamanie adekwatna i odstraszająca. Obecnie chyba nie jest – powiedział Artur Soboń.

Portal money.pl dotarł do instrukcji, jaką mieli otrzymać pracownicy Biedronki. Wynika z niej, że w nocy z piątku na sobotę wyznaczone sklepy otrzymają około 140 książek. Stojaki z książkami mają być ustawione w strefie wejścia lub w strefie, w której nie ma żywności, w zależności od kategorii placówki. Wypożyczalnia ma być dostępna dla klientów posiadających kartę lojalnościową Moja Biedronka. Książki będzie można wypożyczyć na dwa tygodnie. Przy wypożyczeniu ma być pobierana kaucja w wysokości 3 zł. Będzie ona zwracana w formie vouchera przy zwrocie książki. Wypożyczenie książek będzie możliwe tylko przy kasach tradycyjnych, przy kasach samoobsługowych nie będzie takiej możliwości.

Czytaj też:

Biedronka otwarta w niedziele? Jest lista potencjalnych „wypożyczalni książek”