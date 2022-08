Lidl z promocja na długi weekend. Cztery piwa gratis, ale jest warunek

Jedna z najpopularniejszych cyklicznych promocji Lidla, czyli piwne 4+4 gratis, znów powraca. Przed długim weekendem sieć przygotowała prezent dla smakoszy piwa.

Lidl wraca z promocją 4+4 piwa gratis

Przed długim weekendem sieć handlowa Lidl zaoferowała swoim klientom możliwość zakupu piwa w promocji 4+4 gratis. Jeśli chce się z niej skorzystać, trzeba się jednak pospieszyć, gdyż taka możliwość będzie obowiązywała wyłącznie w piątek 12 sierpnia.

„Dzięki dostępnemu kuponowi, wybierając osiem ulubionych produktów, zapłacimy jedynie za cztery z nich, a kolejne cztery najtańsze spośród ośmiu wybranych otrzymamy gratis” – czytamy w komunikacie Lidla. „Klienci wybierać będą mogli z bogatej oferty obejmującej wiele marek, takich jak: Lech, Tyskie, Łomża, Heineken, Namysłów, Złoty Bażant… i wiele innych! Akcja obejmuje również piwa bezalkoholowe” – napisano także. Oferta jest na tyle obszerna, że coś dla siebie powinien wybrać każdy, również fani piw bezalkoholowych.

Piwa w promocji tylko pod jednym warunkiem

Trzeba jednak pamiętać, że jest jeden warunek wzięcia udziału w promocji proponowanej przez Lidla. Chodzi o posiadanie konta w aplikacji mobilnej Lidl Plus.

„By móc skorzystać z promocji, wystarczy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować go przy kasie podczas zakupów w dowolnym sklepie sieci. Kupon przeznaczony do użytku jednorazowego i mogą z niego skorzystać jedynie Klienci, którzy ukończyli 18 lat. Piwa w butelce objęte promocją można wybierać dowolnie, według indywidualnych preferencji. Szczegóły promocji są dostępne w aplikacji Lidl Plus. Aplikacja Lidl Plus jest dostępna do pobrania za darmo na platformach Google Play, App Store oraz Huawei Store” – czytamy w komunikacie.

