Bystrzaki w Biedronce. Jak wygląda nowa akcja dyskontu?

Biedronka co jakiś czas organizuje akcje lojalnościowe, które polegają na zbieraniu naklejek i wymienianiu ich na pluszaki. Suma punktów odpowiadała dotychczas wydanym kwotom na paragonie lub opłacie za określone produkty. Dyskont oferował już maskotki z takich serii, jak „Gang Świeżaków”, „Słodziaków”, „Fajniaków” czy „Swojaków”, a teraz proponuje nowe zabawki – wspomniane Bystrzaki. Okazuje się jednak, że Biedronka zmieniła regulamin gry.

Gang Bystrzaków w Biedronce. Jak zdobyć punkty?

Dyskont rozdaje teraz punkty na podstawie zaoszczędzonych, a nie wydanych pieniędzy, aby wesprzeć portfele klientów podczas inflacji. Biedronka wyjaśnia, że koszty zakupów są obcinane na dwa sposoby. Jeden to „Tygodniowe Misje Oszczędzania”, a drugi – „Wirtualny portfel”.

Po pierwsze, klienci mogą korzystać ze specjalnych, promocyjnych ofert podczas Tygodniowych Misji Oszczędzania, które polegają na obniżeniu cen wybranych produktów w stosunku do kwot, jakie panowały jeszcze w 2021. Oznacza to, że niektóre towary są tańsze niż rok wcześniej.

Po drugie, istnieje możliwość gromadzenia oszczędności w „Wirtualnym portfelu” przez zeskanowanie karty „Moja Biedronka”. Zaoszczędzone środki można wykorzystać podczas sobotnich zakupów w trakcie trwania akcji promocyjnej. Podobne działanie pozwala jednocześnie na uzyskanie rabatów kwotowych na różne produkty.

Ostatecznie, klienci otrzymują punkt (naklejkę) za każde 6 zł, jakie zaoszczędzą podczas Tygodniowej Misji Oszczędzania lub na Wirtualnym Portfelu w ramach jednej transakcji. Zdobycie Bystrzaka jest możliwe po zebraniu 50. naklejek w albumie, który można pozyskać w Biedronce.

Gang Bystrzaków — od kiedy można zbierać naklejki?

Akcja promocyjna, jaka umożliwia zdobywanie punktów na maskotki, startuje od poniedziałku, 29 sierpnia i będzie trwała do 19 listopada. Albumy z naklejkami będzie natomiast można wymienić od 26 września do 3 grudnia lub do momentu, kiedy wyczerpią się zapasy.

Czytaj też:

Rok szkolny za tydzień. Wiadomo, gdzie wyprawka szkolna jest najtańsza