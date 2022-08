Lewandowscy ambasadorami akcji Lidla. Cel jest szczytny

5 września rusza akcja „Szkoły Pełne Talentów”. Do udziału w niej Lidl Polska zaprosił Roberta i Annę Lewandowskich. Klienci robiący na co dzień zakupy w sklepach Lidla zdecydują, w jakiej ilości sprzęt sportowy trafi do wybranych szkół. Do udziału w akcji zaproszono wszystkie szkoły w Polsce.

Niestety nie wszystkie dzieci mają jednakowe szanse na rozwijanie swoich talentów oraz zainteresowań. W wielu polskich szkołach wciąż brakuje nowoczesnego sprzętu sportowego, informatycznego, a także pomocy naukowych. „Nadeszła pora, aby wspólnymi siłami to zmienić” – ogłasza Lidl. W Talneciakach siła Zasady akcji wyglądają następująco: od 5 września klienci sklepów Lidl Polska będą otrzymywać Talenciaki – specjalne vouchery. Na stronie lidl.pl/szkoly przekażą je wybranej szkole. Placówka sama zdecyduje, na co zostaną wymienione zebrane Talenciaki. Nagród są dziesiątki: zaczynając od piłek, a kończąc na zaawansowanym sprzęcie multimedialnym. Dzięki temu każda szkoła może wybrać to, czego najbardziej potrzebuje. Każdy Talenciak to punkt dla wybranej placówki, a także los na loterii. W odbywającym się co dwa tygodnie losowaniu szkoły, niezależnie od swojej wielkości i położenia, będą miały szansę wygrać m.in. kompletnie wyposażone sale komputerowe oraz sprzęt elektroniczny. Ambasadorami akcji są Anna i Robert Lewandowscy. Tej pary nie trzeba nikomu przedstawiać. Robert jest światową gwiazdą piłki nożnej, a Ania wielokrotną medalistką mistrzostw świata, Europy i Polski w karate, która od lat angażuje się w projekty promujące zdrowie i aktywność fizyczną. Oboje odnoszą spektakularne sukcesy i motywują do walki o własne marzenia. By wszyscy mieli w szkole równe szanse – Szkoła to często miejsce, w którym dzieci odkrywają swoje talenty: orientują się, że potrafią dobrze rysować, liczyć, grać w piłkę. Bardzo ważne jest, aby na samym odkryciu nie poprzestawać, tylko mądrze i konsekwentnie rozwijać swoje umiejętności. Z tym bywa różnie, między innymi dlatego, że nie wszystkie szkoły mają możliwość kupienia porządnego sprzętu do treningów. Dlatego z całego serca popieram inicjatywę Lidl Polska. Mam nadzieję, że uczniowie w całym kraju już niedługo odczują jej rezultaty – mówiAnna Lewandowska. Jej mąż mówi wyjaśnia, że dołączył do akcji, bowie, że choć droga do sukcesu zawsze wymaga przede wszystkim ciężkiej pracy, to czasem bardzo przydaje się też pomocna dłoń. – Chciałbym, aby każdy uczeń miał równe szanse w dążeniu do upragnionego celu i spełnianiu swoich marzeń. Kibicuję im na tej drodze tak, jak oni mi na boisku – powiedział napastnik FC Barcelony. Czytaj też:

Inflacja dużo wyższa od przewidywanej. Są dane GUS