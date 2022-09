Rząd groził, ale jedna sieć się skusiła. To nie biedronka będzie omijać zakaz handlu w niedziele

Śladem Biedronki poszła polska sieć Topaz. W tym przypadku pomysł został jednak zrealizowany – donosi portal wiadomoscihandlowe.pl. Pierwsze regały z książkami w części sklepów sieci zaczęły się pojawiać już trzy tygodnie temu, teraz oficjalnie zapowiedziano otwarcie Klubów Czytelnika.

Klub Czytelnika, czyli Topaz otwarty w niedzielę

W wybranych sklepach sieci Topaz wystawiono stoliki i krzesła, a także regał wypełniony książkami znanych autorów. Czytelnicy mogą też skorzystać z okularów do czytania. Sieć nie kryje się z tym, że w ten sposób omija prawo. Klub Czytelnika jest reklamowany na plakatach w bardzo widocznych miejscach sklepu.

Możliwe jest także wypożyczenie książek do domu. Maksymalnie można zabrać ze sobą trzy sztuki na okres nie dłuższy niż 30 dni. Usługa kosztuje 1 zł, a w gratisie otrzymuje się czekoladę. Aby było to możliwe, trzeba jednak wypełnić specjalny wniosek i otrzymać kartę członka Klubu Czytelnika – informują wiadomoscihandlowe.pl.

Rząd groził kontrolami. Topaz się nie przestraszył

Na sierpniowe informacje o tym, że Biedronka ma zamiar otwierać sklepy w niedziele niehandlowe pod pozorem prowadzenia czytelni, zareagowali przedstawiciele rządu. Do sprawy odniosła się minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, a także wiceminister finansów Artur Soboń.

– Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ta sieć popełniłaby duży błąd, gdyby wprowadziła takie bezczelne sposoby na łamanie prawa – powiedział 5 sierpnia Artur Soboń. – Kontrole inspekcji pracy, o których mówiła pani minister rodziny i polityki społecznej, to jest właściwa reakcja. Natomiast mam nadzieję, że do takiego omijania zakazu handlu na rympał, nie dojdzie – dodał. – Zdaje się, że nie dojdzie do takiego testowania państwa polskiego, ale jeśli dojdzie, to źle to się skończy dla tych, który będą próbowali to robić – powiedział również.

