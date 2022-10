Niedziele handlowe październik 2022. Które sklepy są otwarte 16 października?

Na 2022 rok zaplanowano tylko siedem niedziel handlowych. Co więcej, wspomniana pula niemal się wyczerpała, ponieważ pięć weekendów bez zakazu sprzedaży jest już za nami. Możliwość zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia pojawiła się w styczniu, czerwcu, sierpniu i dwukrotnie w kwietniu, a kolejna niedziela handlowa nie będzie miała miejsca jeszcze przez długi czas. Okazuje się bowiem, że 16 października będzie obowiązywał zakaz handlu.

Niedziele handlowe październik 2022. Sklepy otwarte 16 października

Niewielka liczba weekendów bez zakazu handlu to utrudnienie dla osób zapracowanych, które na co dzień nie mają kiedy zrobić zakupów. Przerwy, jakie występują pomiędzy niedzielami handlowymi, trwają czasami przez wiele tygodni i z taką sytuacją mamy do czynienia właśnie teraz. Mimo iż dziś obowiązuje zakaz handlu, to możliwe będzie zrobienie podstawowych zakupów. Istnieje bowiem lista miejsc, które nie muszą się zamykać. Właśnie dlatego sklepy otwarte 16 października to m.in.:

apteki,



kwiaciarnie,

stacje paliw,

miejsca rozrywki,

lokale gastronomiczne,



markety na dworcach PKP,

skupy produktów rolnych, mleka i runa leśnego,

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Żabka czy Carrefour Express,



placówki pocztowe, w których 40 proc. przychodu stanowią usługi pocztowe,

sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel lub jego najbliżsi krewni,

miejsca sprzedające ryby – w przypadku: sprzedaży ze statku rybackiego, gospodarstwa rybnego lub wtedy, gdy placówka zajmuje się wyłącznie odbiorem produktów rybnych.

Kiedy kolejna najbliższa niedziela handlowa? Nie w październiku

Najbliższa niedziela handlowa będzie miała miejsce dopiero pod koniec roku. Zgodnie z kalendarzem zakazu handlu sklepy będą otwarte w dwie grudniowe niedziele, a dokładnie 11 i 18 grudnia. Kolejny weekend bez zakazu handlu będzie miał miejsce 29 stycznia 2023 roku, a później – na początku kwietnia.

