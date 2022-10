Kryzys musztardowy uderza w nawyki kulinarne Francuzów. Wszystko przez pogodę

Nawet osoby, które deklarują, że nie są miłośnikami kuchni francuskiej, znają jej „hity”: zupę cebulową, omlet, majonez, creme brulee, sos beszamelowy i musztardę. Ta ostatnia pozycja urosła jakiś czas temu do rangi produktu luksusowego, bo coraz trudniej ją kupić. Gdy polskie sklepy wprowadziły ograniczenie 3 lub 5 kg cukru na jeden paragon, w niektórych sklepach we Francji obowiązywał już limit jednego słoiczka musztardy na kupującego.

Producentom – i to nieważne, czy są to koncerny czy firmy rzemieślnicze – brakuje ziaren gorczycy. Największym ich producentem jest Kanada,, która do tej pory zaopatrywała wszystkich producentów. Według danych rządowych, w ub.r. w Kanadzie zebrano prawie 50 tys. ton ziaren gorczycy, podczas gdy w 2020 r. było to prawie 99 tys. ton. Uprzednio średnia z każdych 5 lat wynosiła prawie 153 tys. ton rocznie. Wzrosła powierzchnia zasiewów, ale średnia plonów z hektara spadła z 976 kg w 2020 r. do 441 kg z hektara w 2021. Powodem mniejszych zbiorów jest susza, która zniszczyła uprawy.

„Są to najsłabsze plony od 25 lat” - napisano w rządowym opracowaniu, podsumowującym poprzednie zbiory.

Francuskie sklepy reglamentują musztardę

Gorczycą nie poratują Ukraina i Rosja, które przed wojną także były znaczącymi dostawcami.

— Jesteśmy w kryzysie, jakiego nie widzieliśmy od 25 lat. Cena nasion wzrosła trzy lub czterokrotnie, a wkrótce może nawet zwiększyć się aż pięciokrotnie. Na dodatek nie ma nowych dostaw — żalił się w rozmowie z serwisem France24 Christophe Planes, który jest dyrektorem ds. sprzedaży popularnego producenta musztardy Reine de Dijon we Francji.

We Francji ceny musztardy poszły już w górę o około 10 proc. Wzrost cen nie ominął Polski, choć u nas akurat musztarda nie jest aż tak popularna, więc wzrost ceny o złotówkę czy półtorej na słoiczku nie uderza w kupujących aż tak bardzo. Co innego we Francji, gdzie jej spożycie jest dużo wyższe.

Gorczyca służy nie tylko do produkcji musztardy

Musztardę wytwarzano już w starożytnym Rzymie. Od tego czasu wykształciło się wiele jej rodzajów, ale podstawowe składniki każdej musztardy są takie same: to ziarna gorczycy, ocet, cukier oraz sól. Poszczególne rodzaje musztardy różnią się także sposobem mielenia gorczycy oraz proporcjami składników. Najbardziej popularne rodzaje musztardy to:

·Sarepska - produkowana z gorczycy sarepskiej, której uprawy występują przede wszystkim w Rosji.

·Stołowa - ma jasną barwę i zwykle jest łagodna, czasami umiarkowanie pikantna;

·Dijon - w jej składzie zamiast octu znajduje się białe wino. Zaliczana jest do musztard ostrych;

·Francuska - zamiast zwykłego octu dodaje się do niej ocet winny.

·Kremska - ziarna są bardzo drobno zmielone, a sos jest łagodny i odrobinę słodkawy;

·Rosyjska – swój ostry smak zawdzięcza ziarnom czarnej gorczycy.

Co się tyczy gorczycy, to jest to nie tylko przyprawa, która znalazła szerokie zastosowanie w kuchni. To także zioło, którego właściwości zdrowotne od lat docenia się w medycynie. Z jej leczniczego działania powinny skorzystać zwłaszcza osoby zmagające się z bólami reumatycznymi. O tym, jakie zastosowanie mają ziarna gorczycy, piszemy poniżej.

