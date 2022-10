Wyniki najnowszego losowania Eurojackpot. Gracz z Polski miał ogromne szczęście!

We wtorek 25 października pojawiła się kolejna szansa wygrania głównej nagrody w Eurojackpot. W ostatnim losowaniu padły następujące liczby: 17, 26, 35, 37, 39 oraz cyfry 3 i 4. Szczęście tym razem uśmiechnęło się do graczy z Polski Najwyższa wygrana odnotowana w naszym kraju to nagroda II stopnia o wartości 2 889 223,70 zł. Ponadto, do dwóch osób trafią wygrane trzeciego stopnia w wysokości 906 022,50 zł każda.

Sporo szczęścia mieli również fani gier liczbowych z innych państw. Dwóch graczy z Danii oraz Niemiec wzbogaci się o ponad 559 tys. euro, ponieważ udało im się trafić nagrodę II stopnia. Ponad 189 tysięcy euro zasili konta trzech graczy z Niemiec i Norwegii, którzy wylosowali nagrodę III stopnia.

Ponieważ tym razem w Eurojackpot nie padła główna wygrana, w puli kolejnego losowania znajdzie się ponad 500 mln złotych!

Eurojackpot - zasady gry

Eurojackpot to gra liczbowa organizowana w Europie, w której udział bierze 18 państw europejskich, w tym Polska. Pozostałe kraje to: Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy, Węgry.

Losy można kupować w tych samych placówkach, które dystrybuują losy gier Lotto. Grać można też przez internet lub za pomocą aplikacji mobilnej. Zasady gry są bardzo proste:

Typujemy 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10

Skreślamy swoje liczby na blankiecie lub gramy na chybił trafił

Dopiero łączne spełnienie tych warunków oznacza wygraną pierwszego stopnia

Są też stopnie pośrednie. Jeśli uda się trafić pięć na pięć liczb w pierwszej puli i tylko jedną z dwóch liczb w drugiej – można liczyć na średnią wypłatę rzędu 700 tys. euro

Jeśli trafimy tylko pięć liczb z pierwszej puli, a z drugiej żadnej – przeciętna wypłata wyniesie 120 tys. euro

Możliwa jest gra tylko na jedno najbliższe losowanie

Czytaj też:

Spór o kopalnię Turów ma swój ciąg dalszy. Niemcy i Czesi złożyli skargę do KECzytaj też:

Rosyjski miliarder nie musi obawiać się o luksusowy jacht. Znalazł bezpieczną przystań