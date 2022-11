Niemcy zszokowani ceną kebaba. W Polsce byłaby nie do pomyślenia!

Inflacja i rosnące ceny nawet podstawowych prduktów spędzają sen z powiek europejczyków. Drożeją nawet te rzeczy, które zawsze kojarzyły się jako stosunkowo tanie. W Polsce barometrem negatywnych zmian od dawna są ceny kostki masła. Jesienią prawdziwe szaleństwo wywołały braki cukru, a co za tym idzie – wzrosty cen. Choć nie było ku temu realnych podstaw, wielu Polaków zaczęło robić zapasy tego surowca.

Ile powinien kosztować kebab?

W Niemczech duże poruszenie wywołały doniesienia z Frankfurtu dotyczące... ceny kebaba. Popularne także w Polsce danie również u naszych zachodnich sąsiadów zazwyczaj było do kupienia w przystępnej cenie. W przypadku Niemiec oznaczało to kilka euro. Nie dziwi więc zaskoczenie klientów pewnego baru, w którym ceny wzrosły do 10 euro. „Frankfurter Neue Presse” donosi, że jeszcz pięć miesięcy temu kebab w Ton Bul Grill Kebab Haus w centrum Frankfurtu można było kupić za 7 euro. Jesienią właściciel zdecydował się jednak znacząco podnieść cenę, sięgając magicznej granicy 10 euro. Oznacza to, że w przeliczeniu za popularny fast-food trzeba zapłacić 47 złotych.

Jakość jakością, ale ta cena?

Prowadzący bar Ugor Yumusakbas tłumaczy cenową rewolucję ogólną drożyzną. – Sytuacja na rynki mięsa i surowców w ostatnim czasie znacząco się pogorszyła. Abyśmy nadal mogli przygotowywać dla naszych klientów pyszne kebaby i produkty z pieca, musieliśmy dostosować ceny – tłumaczył mężczyzna. Nie u wszystkich konsumentów znalazł jednak zrozumienie, czemu świadczą liczne komentarze w mediach społecznościowych. Także publikacje w niemieckich mediach dowodzą, że ceny osiągnęły zaskakujący pułap, skoro cennik z kebaba zagościł na nagłówkach.

Podwyżki w barach serwujących kebaby widoczne są także w Polsce. Ceny wahają się już bliżej 20 złotych, niż 10, które jeszcze niedawno były normalnością. Daleko im jednak do tych niemieckich.