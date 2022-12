Biedronka zmienia godziny otwarcia na święta i sylwestra. Przypomina o niedzieli handlowej

„Sieć Biedronka zaprasza klientów na przedświąteczne i sylwestrowe zakupy w wygodnych godzinach otwarcia sklepów, dzięki którym nawet zapominalscy będą mogli kupić produkty potrzebne do przygotowania tradycyjnych wigilijnych potraw lub imprezowych przekąsek” – czytamy w komunikacie sieci.

Biedronka poinformowała, że w święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, a także w okresie pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, sklepy sieci będą funkcjonowały w zmienionych godzinach. Przeważnie oznaczać to będzie wydłużenie pracy, ale warto zwrócić uwagę na szczegóły.

Godziny otwarcia Biedronki w wigilię

„Zakupy bez pośpiechu będzie można zrobić w ponad 3300 placówkach na terenie całego kraju, z czego prawie 2200 z nich czynnych jest w dni poprzedzające wigilię i sylwestra aż do godziny 23 lub dłużej” – czytamy w komunikacie Biedronki.

Warto jednak zwrócić uwagę także na godziny otwarcia sklepu 24 grudnia, czyli w wigilię Bożego Narodzenia. Zrobienie zakupów będzie możliwe, ale tylko do godziny 13:00. Jeśli ktoś będzie potrzebował kupić coś na wigilijny stół na ostatnią chwilę, to będzie miał taką możliwość.

Sylwester i niedziela handlowa w Biedronce

Sieć da klientom możliwość zrobienia zakupów także w Sylwestra. Zaopatrzenie przed noworoczną zabawą będzie można zrobić we wszystkich sklepach Biedronka do godziny 19:00.

Warto także pamiętać, że niedziela 18 grudnia jest ustawowo niedzielą handlową. Tego dnia przeważająca większość sklepów będzie otwarta co najmniej do godz. 20.00. W blisko 800 placówkach będzie można dokonywać zakupów do godz. 21.00.

25 i 26 grudnia br. (niedziela, poniedziałek), a także 1 stycznia 2022 r. (niedziela) wszystkie sklepy sieci Biedronka pozostaną nieczynne. Okres świąteczno-noworoczny to ostatnie w tym roku dni ustawowo wolne od pracy.

