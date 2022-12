Nieudany prezent? UOKiK przypomina, że nie wszystko można zwrócić

Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia to czas, który większość Polaków spędza w gronie rodzinnym. Jest to dzień, w którym można już cieszyć się z prezentów, które w wigilijny wieczór znalazło się pod choinką. Niestety zdarzają się także sytuacje, gdy prezent jest wyjątkowo nietrafiony. Co wtedy?

Prawo do zwrotu towaru

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że zgodnie z prawem klienci mają prawo do zwrotu zakupionych towarów. Dotyczy to zarówno sklepów stacjonarnych, jak i internetowych. Ważne jednak, aby pamiętać o podstawowych zasadach.

„Gdy kupujesz w sklepie stacjonarnym – upewnij się przed zakupem, czy sklep umożliwia odstąpienie od umowy, jeżeli tak, to na jakich warunkach. Zwrot produktu zależy od dobrej woli sprzedawcy – to on ustala zasady. Może np. oferować wyłącznie wymianę lub zwrot środków na kartę podarunkową” – czytamy na stronie UOKiK, w specjalnym poradniku świątecznych urzędu.

Na nieco inne rzeczy należy zwrócić uwagę podczas zakupów w internecie. „Gdy zamawiasz online – produkt możesz zwrócić w ciągu 14 dni od zakupu. Musisz posiadać dowód zakupu, np. potwierdzenie transakcji lub elektroniczną fakturę. Powiadom sprzedawcę i dokonaj zwrotu zgodnie z jego instrukcją” – przypomina UOKiK.

Nie każdy prezent można zwrócić

Należy jednak pamiętać, że również w tym przypadku prawo do zwrotu towaru zakłada wyjątki. Jeżeli prezenty są spersonalizowane, to sprzedawca może odmówić nam prawa do zwrotu.

Wśród towarów, które mogą nie podlegać prawu do zwrotu UOKiK wymienia m.in. koszulki, czy inne gadżety ze zdjęciem konkretnej osoby, biżuterię z wygrawerowanymi inicjałami, czy dedykacją. Urząd przypomina, aby szczególnie w wypadku takich podarunków zwrócić szczególną uwagę na to, czy są w rozmiarze, który będzie pasował osobie obdarowywanej.

– Zachęcamy do rozsądnych zakupów. Kupujmy tyle, ile faktycznie potrzebujemy i wybierajmy mądrze. Sam fakt obdarowywania bliskich z pewnością przyniesie im mnóstwo radości, jednak przemyślmy to, co przyda im się najbardziej. Nietrafione prezenty tylko obciążą środowisko, a takich, które są spersonalizowane – nie będzie można zwrócić – mówi Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

W sytuacji, gdy nie uda się zwrócić podarunków, pozostaje jeszcze możliwość ich sprzedaży. W przypadku prezentów spersonalizowanych i tak może być to bardzo trudne. Dodatkowo pozostaje moralny aspekt tego, czy prezenty powinno się sprzedawać, ale to już należy pozostawić ocenie osoby, która nad sprzedażą w ogóle się zastanawia.

