Co po Twitterze i Facebooku? „Smutny koniec fantazji o social mediach”

Przemysław Bociąga: Kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę, istniał jeszcze Twitter. Ale już go nie ma – zastąpił go „X”. Niedokładnie wiadomo, dlaczego, ale wśród komentarzy przeważa przekonanie, że to kaprys miliardera Elona Muska, który systematycznie wykonuje ruchy prowadzące do upadku kupionego przezeń biznesu. Podobnie Facebook, po spektakularnej klapie jego projektu Metawersum, przypomina podupadłe centrum handlowe na obrzeżach miasta. To każe zadać pytanie: co dalej z mediami społecznościowymi?

Dr hab. Mirosław Filiciak: O końcu epoki mediów społecznościowych napisał pod koniec ubiegłego roku badacz Ian Bogost w artykule w „The Atlantic” pod takim właśnie tytułem: „The Age of Social Media is Ending” („Epoka mediów społecznościowych dobiega końca” – przyp. red.).