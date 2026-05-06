Badania AWS: Polska powinna przyspieszyć wdrażanie zaawansowanej AI

Z badania zrealizowanego wśród 1000 polskich firm wynika, że 48 proc. rodzimych przedsiębiorstw wdrożyło w swoich strukturach sztuczną inteligencję, co oznacza duży, bo aż 41-proc. wzrost w ciągu ostatniego roku. Pod względem tempa rynkowej adaptacji tych rozwiązań stawia nas to na pozycji europejskiego wicelidera.

Tyle, że 76 proc. polskich biznesów znajduje się wciąż na etapie wczesnych eksperymentów z AI, a zaledwie 16 proc. decyduje się na wykorzystanie zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji.

Eksperci z branży wskazują, że polscy menedżerowie chętnie testują inteligentne narzędzia, by ułatwić proste zadania pracownikom, ale brakuje im odwagi, by w oparciu o innowacje przeprojektować krytyczne modele biznesowe.

Tymczasem całościowe zmiany procesowe w firmach się opłacają. Aż 87 proc. przedsiębiorstw, które udanie zintegrowały AI ze swoimi strategicznymi procesami, odnotowuje wzrost przychodów sięgający średnio 35 proc.

Tylko 16% polskich przedsiębiorstw wdrażających AI wykorzystuje najbardziej zaawansowane scenariusze użycia AI. Firmy robią to w celu transformacji, wdrażając zaawansowane systemy AI, łącząc wiele modeli, budując rozwiązania dostosowane do potrzeb lub integrując możliwości agentowe i autonomiczne w ramach swoich operacji. To wzrost z 13% w ubiegłym roku, ale wciąż poniżej średniej europejskiej wynoszącej 22%.

Zdaniem autorów raportu, przy obecnym tempie postępu, dopiero za pięć lat połowa polskich firm będzie korzystać z zaawansowanych narzędzi AI. A zaawansowane narzędzia dają największy wzrost produktywności, największą przewagę konkurencyjną i największe efekty zewnętrzne innowacji.

"Okno transformacji AI się zawęża – Polska musi działać, aby przełożyć wdrożenie na efekty. Polska wkracza w kolejną fazę wdrażania AI z wyraźnym impetem, ale także z rosnącą potrzebą przełożenia tego impetu na głębszą i szerszą transformację. Zwiększa się popularność tych rozwiązań, rosną inwestycje, a wiele przedsiębiorstw już odczuwa wymierne korzyści w zakresie wzrostu produktywności. Postęp jednak nadal jest nierównomierny. Wykorzystanie zaawansowanej AI jest nadal ograniczone, gotowość na technologie AI nowej generacji w większości sektorów biznesowych jest niska, a zbyt wiele przedsiębiorstw nadal boryka się z ograniczeniami wynikającymi z luk kompetencyjnych i finansowych, jednocześnie zgłaszając, że fragmentacja przepisów ogranicza ich zdolność do skalowania. W miarę jak cykle innowacji ulegają skróceniu, a możliwości AI nieustannie ewoluują, coraz ważniejsze staje się rozróżnienie między podstawowym wdrożeniem a transformacyjnym wykorzystywaniem."

Autorzy raportu zwracają uwagę, że aby zwiększyć wykorzystywanie AI w Polsce polski rząd musi stać się liderem w dziedzinie wdrażania technologii cyfrowych i wspierać dostępu do umiejętności cyfrowych obywateli. Ponadto istotny dla firm jest dostęp do najnowocześniejszych narzędzi i usług AI oraz wsparcie w inwestycji prywatnych i kapitału wysokiego ryzyka, a także wykwalifikowanej kadry w dziedzinie AI.

O wyzwaniach jakie stoją przed Polską mówiła też podczas AWS Summit 2026 w Warszawie Tanuja Randery, wiceprezes i zarządzająca regionem EMEA w Amazon Web Services:

– Są trzy rzeczy, które mogą uwolnić nasz potencjał, nowoczesna infrastruktura cloudowa, generatywna AI i umiejętności. Dotąd w budowę europejskiej chmury zainwestowaliśmy 300 mld euro, a w samej Polsce 10 mld euro i nie zamierzamy tych inwestycji zatrzymywać – powiedziała.

Raport opiera się na ogólnopolskim badaniu reprezentatywnym przeprowadzonym na grupie 1000 polskich firm i 1000 obywateli Polski, mającym na celu ocenę stanu wdrażania AI, jej wpływu na gospodarkę. Zostało przeprowadzone przez zespół badawczy StrandPartners dla Amazon Web Services zgodnie z wytycznymi określonymi przez UK Market Research Society i ESOMAR.